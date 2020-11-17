夫妻床戰頻「見血」 夫休戰3個月查出妻罹子宮頸癌

1名44歲婦人3年前子宮頸抹片檢查發現子宮頸發炎症狀，近半年每當夫妻「嘿咻」後，總會有陰道出血症狀，丈夫貼心為此休戰3個月，但婦人仍陸續出現不正常出血情形。赴醫切片檢查，才確診為子宮頸鱗狀上皮癌第1期下，經透過「新輔助化療」併手術治療後，腫瘤幾乎消失，也恢復正常性生活。

亞洲大學附屬醫院婦女醫學中心副院長洪耀欽指出，患者經骨盆腔檢查，確定為子宮頸癌第1期下，腫瘤大小約5公分。患者選擇先接受「新輔助化學治療」(手術前化學治療)三次後，再接受手術治療。包括根除性子宮全切除、兩側卵巢輸卵管切除、兩側骨盆腔淋巴腺摘除，和恥骨上膀胱造廔手術等。

幸運的是，患者透過術前化療，手術過程發現腫瘤幾乎消失，且沒有造成骨盆腔淋巴腺轉移，因此術後不需再追加骨盆腔放射線治療，目前狀況相當良好，夫妻也重新恢復性生活，人生回到正常軌道。

他說，傳統治療子宮頸癌第1期下、腫瘤超過４公分，一般會採取直接根除性子宮全切除及骨盆腔淋巴腺摘除手術治療，但手術後患者常因腫瘤過大，合併深層基質組織侵犯，或合併有骨盆腔淋巴腺轉移等情形，需要進一步接受骨盆腔放射線治療。如此一來，手術加上放療，常使患者產生骨盆腔淋巴水腫、下肢水腫，或泌尿道、腸道、生殖道廔管產生。

因此，患者採取先接受新輔助化學治療，之後再進行根除手術，效果亦相當良好，除了上述兩種方式之外，洪耀欽提出目前國際上的共識也針對此類病患採取同步骨盆腔放射線治療加上化學治療，亦可達到很好的治療效果，使病患免於手術之擔憂。

洪耀欽提醒，30歲以上女性應每年定期接受子宮頸抹片檢查，若連續3年抹片正常，則可每隔3年檢查一次，但若出現陰道不正常出血症狀，應立即赴醫檢查，目前子宮頸癌零期的治癒率100%，前期的治療預後也相當好，術後仍應定期回診追蹤，才能避免子宮頸癌復發。