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受致癌物NDMA風波影響 又有國產糖尿病藥不玩了

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
美獲平膜衣錠。圖／截自食藥署官網
美獲平膜衣錠。圖／截自食藥署官網

受致癌物NDMA風波影響，又有國產糖尿病藥退出市場不玩了！糖尿病用藥「美獲平膜衣錠」基於致癌物NDMA風險考量，決定暫停於國內供應、銷售，其效期內的129批、約1800萬顆藥將全數下架回收。衛福部食藥署表示，須於12月15日前回收完畢。

常見的糖尿病用藥「二甲雙胍（metformin）」成分降血糖藥，因在國際間爆出含致癌不純物NDMA可能發生於製程當中，因此食藥署在八月底時公告要求，含metformin的藥品在製造、輸入，都應逐批檢驗是否含有不純物NDMA，且應確認於仿單所載每日最大使用劑量情形，符合攝取最大容許量96ng／日，始得放行、販賣。

食藥署藥品組科長洪國登表示，本次下架回收的「美獲平膜衣錠」有850毫克和500毫克兩種，效期內全批號共129批、1800萬顆。回收原因為廠商「新瑞生物科技股份有限公司」主動通報，基於NSMA的風險考量，且認為逐批檢驗不符商業成本，決定全面回收，未來是否重回市場不得而知。

洪國登說，「美獲平膜衣錠」的市佔率不高，僅5％；而目前陸續自主通報回收的，也都為市佔率不高的國產藥品，民眾更換同成分、同劑量、不同廠牌的降血糖藥，不致有缺藥的疑慮

十月時已有「正和驅糖樂持續錠」和「立糖清膜衣錠 1/500毫克」的廠商因認為逐批檢驗不符商業成本，決定不再生產、銷售。

但洪國登也提醒，目前Metformin所帶來的效益遠大於其可能存在NDMA的風險，切勿自行任意停藥。倘如擅自停藥，可能導致血糖控制不佳，進而產生糖尿病各項急性或慢性併發症，例如：神經病變、眼睛病變、腎臟病變，甚至昏迷及死亡等。

糖尿病 食藥署 腎臟病

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