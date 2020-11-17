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竹科工程師太操耳中風 聽不見才驚覺大事不妙

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
年輕工程師耳朵中風突然聽不見，嚇得急忙到醫院檢查。（示意圖，非本案當事人）。記者巫鴻瑋／翻攝
年輕工程師耳朵中風突然聽不見，嚇得急忙到醫院檢查。（示意圖，非本案當事人）。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹1名30歲男子在新竹科學園區擔任工程師多年，日前一早起床準備繼續輪班，卻突然驚覺左耳耳鳴，而且情況越發惡化，最後甚至完全聽不見，嚇得他馬上前往醫院檢查，才發現竟然是「耳中風」，經過藥物治療才逐漸恢復7成聽力；耳鼻喉科醫師就表示，過勞的確可能造成突發性耳聾，發現異常一定要及早治療。

據了解，這名30歲的年輕男工程師長期熬夜，甚至因為輪班而讓作息不正常，工作強度更可以用「爆肝」來形容，有時候還需要與上司、同事應酬喝酒，但卻沒有正常規律運動，導致身體每況愈下，不過卻從來沒有想過有一天竟然中風會找上門，更想不到還是耳朵中風。

工程師病發當天早上，先是左耳出現劇烈耳鳴，更自己形容像是耳朵被灌滿水一樣，拿起手邊手機播放聲音簡單測試左右耳聽力，才驚覺聲音一大一小，嚇得急忙向公司請假到醫院耳鼻喉科掛號門診。

台北榮總新竹分院耳鼻喉科醫師邱浩睿就表示，其實這就是耳中風的情況，準確應該稱為「突發性耳聾」，但造成的原因有很多可能，臨床上大多遇到的是耳內病毒感染或耳蝸破裂導致，但耳內血管阻塞卻明顯好發於30歲到50歲年齡層的男性。

耳內血管阻塞造成的耳聾，定義就是病發3天之內，測試連續3個音頻，而聽力掉超過30分貝以上，就能判斷是不是耳中風；邱浩睿以這起個案表示，經聽力檢查發現病人左耳聽力僅有右耳功能的3成，必須緊急採取醫療措施才能避免惡化。

病患連續服用2周口服類固醇治療，才讓左耳聽力恢復到7成，後續則由醫院繼續採用高壓氧治療改善聽力問題；邱浩睿醫師就指出，除了口服藥物，也可透過耳內注射或靜脈注射類固醇，並輔以血管擴張劑治療，如果類固醇藥物效果不理想，則可採取高壓氧治療，但超過半年聽力都無法恢復的話，就會建議患者配戴助聽器。

耳鼻喉科醫師邱浩睿就建議民眾，要盡量避免熬夜，同時也要有充分休息、維持規律運動，若是過勞或感冒後突然發生的耳鳴或是聽力降低，都要馬上到醫院進行完整的聽力檢查，才能在發病早期獲得及時治療，對於事後恢復程度也會有比較明顯的幫助。

年輕工程師耳朵中風突然聽不見，嚇得急忙到醫院檢查。（示意圖，非本案當事人）。記者巫鴻瑋／翻攝
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中風 醫師 類固醇

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