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交部推客運全面電動化 每輛電動大客車最高補助1千萬

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部長林佳龍今核定「交通部電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點」及修正「交通部電動大客車示範計畫補助作業要點」，將採先審查審查車輛業者資格、再審查營運整合計劃的兩階段方式，每輛電動大客車最多可以補助1000萬元，即日起開放申請。圖／交通部提供
交通部長林佳龍今核定「交通部電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點」及修正「交通部電動大客車示範計畫補助作業要點」，將採先審查審查車輛業者資格、再審查營運整合計劃的兩階段方式，每輛電動大客車最多可以補助1000萬元，即日起開放申請。圖／交通部提供

為降低空汙，並達成行政院「2030年客運(公車)全面電動化」政策目標，交通部長林佳龍今核定「交通部電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點」及修正「交通部電動大客車示範計畫補助作業要點」，將採先審查審查車輛業者資格、再審查營運整合計劃的兩階段方式，每輛電動大客車最多可以補助1000萬元，即日起開放申請。

交通部表示，公路公共運輸服務升級計畫未來4年將編列85億元經費推動電動大客車，並指示交通科技產業會報成立智慧電動巴士科技產業小組，全力推動電動大客車的發展。

交通部表示，自99年開始推動補助客運業者購買電動大客車，截至今年9月底，國內營業大客車（不含遊覽車）總計1萬5814輛，其中電動大客車全台總計510輛。

為了推動達到客運全面電動化的目標，交通部與經濟部、行政院環境保護署等單位共同合作，推出電動大客車示範計畫，透過提高補助金額，要求參與示範計畫的車輛業者，應於車輛配備智慧化、自動化等先進輔助設備以提升車輛安全。

林佳龍也指示，國內推動使用電動大客車有很大的機會會成功，預估10年可帶動國內產值1700億元效益，並提供5萬6000個就業機會，所以示範計畫要全力配合經濟部國產化規劃，共同打造電動大客車國家隊。

交通部表示，今天核定發佈的「交通部電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點」及修正「交通部電動大客車示範計畫補助作業要點」，規畫補助客運業者購買甲類電動大客車每輛最高1000萬元（含12年維運補助）、乙類電動大客車每輛最高610萬元（含12年維運補助），車輛補助款將採分期請領及撥付機制。

此外，受補助車輛，營運前三年應達成車隊平均每車年營運里程至少應達4萬公里、每年班次妥善率至少應達98%、取得國產化達成度證明文件等3條件。

為鼓勵車輛業者持續提升產業技術能力及落實供應鏈國產化目標，電動大客車示範計畫補助機制也訂有廢止資格、激勵及追溯機制，確保參與計畫的車輛營運績效能達標。

行政院 林佳龍

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