山月吊橋免費預約券傳遭轉賣牟利 太管處祭新規定

花蓮縣最新人景點太魯閣國家公園的山月吊橋，8月中旬開放後，每天4梯次1000張免費預約券，一開放申請就秒殺，甚至傳出不肖人士網路申請後，以100到300元不等價格轉賣。為杜絕不當行為，太魯閣國家公園管理處18日起實施「領券人須是申請人」的新規定，也會查驗身分證明文件。

山月吊橋目前採總量管制開放，每天上午9時、11時，下午1時30分及3時30分，共4梯次。必須在參觀前1天中午12時前到14天前，到太管處網站申請，每人可申請最多20張，完全免費。

申請成功後，系統會以電子郵件傳送序號，列印或截圖申請成功頁面，參觀日當天到現場領票即可。

由於山月吊橋炙手可熱，每天都是秒殺，雖然每梯次已從200人提高到250人，仍然供不應求，甚至傳出有不肖人士藉此牟利，上網申請後，將免費票券轉賣，一張賺取100到300元，此舉更造成想參觀的人搶不到票。

太管處表示，為求公平，18日起要求申請人和領券人必須是同一人，若有必要，會當場要求出示身分證明文件，新的措施盼民眾配合，並自律不要領券完當場轉售。如果發現沒有如實填寫申請資料，或冒用他人身分及預約資料，太管處有權逕行取消已受理的申請。