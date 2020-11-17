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山月吊橋免費預約券傳遭轉賣牟利 太管處祭新規定

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣太魯閣國家公園內的山月吊橋是人氣景點，每天限量1000人次，預約券供不應求。圖／報系資料照
花蓮縣太魯閣國家公園內的山月吊橋是人氣景點，每天限量1000人次，預約券供不應求。圖／報系資料照

花蓮縣最新人景點太魯閣國家公園的山月吊橋，8月中旬開放後，每天4梯次1000張免費預約券，一開放申請就秒殺，甚至傳出不肖人士網路申請後，以100到300元不等價格轉賣。為杜絕不當行為，太魯閣國家公園管理處18日起實施「領券人須是申請人」的新規定，也會查驗身分證明文件。

山月吊橋目前採總量管制開放，每天上午9時、11時，下午1時30分及3時30分，共4梯次。必須在參觀前1天中午12時前到14天前，到太管處網站申請，每人可申請最多20張，完全免費。

申請成功後，系統會以電子郵件傳送序號，列印或截圖申請成功頁面，參觀日當天到現場領票即可。

由於山月吊橋炙手可熱，每天都是秒殺，雖然每梯次已從200人提高到250人，仍然供不應求，甚至傳出有不肖人士藉此牟利，上網申請後，將免費票券轉賣，一張賺取100到300元，此舉更造成想參觀的人搶不到票。

太管處表示，為求公平，18日起要求申請人和領券人必須是同一人，若有必要，會當場要求出示身分證明文件，新的措施盼民眾配合，並自律不要領券完當場轉售。如果發現沒有如實填寫申請資料，或冒用他人身分及預約資料，太管處有權逕行取消已受理的申請。

此外，申請預約後若無法領券者，請在參訪日前兩日以電子郵件來信取消，否則將被列入黑名單，停權一年不得申請。

花蓮縣太魯閣國家公園內的山月吊橋，可俯瞰峽谷美景。圖／報系資料照片
花蓮縣太魯閣國家公園內的山月吊橋，可俯瞰峽谷美景。圖／報系資料照片
花蓮縣太魯閣國家公園內的山月吊橋預約券可免費上網申請，傳出遭人申請後轉賣牟利。記者王燕華／攝影
花蓮縣太魯閣國家公園內的山月吊橋預約券可免費上網申請，傳出遭人申請後轉賣牟利。記者王燕華／攝影

太魯閣國家公園 吊橋 身分證

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