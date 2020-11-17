怨從未中過…問電子發票中獎機率？ 幸運兒曝真實經驗

每兩個月開獎一次的統一發票，偶爾會為生活帶來小確幸。為響應節能減碳，財政部積極推動電子發票，除了固定獎項，還設有雲端電子發票專屬獎，獎金最高100萬元，但有網友抱怨從沒中過獎，好奇問「電子發票到底會不會中？」

一名網友在《PTT Gossiping版》發文，自述從未中過電子發票，問「電子發票到底會不會中？」，好奇大家「2個月約有幾張，中幾張？花多少錢，又中了多少錢呢？」想知道電子發票中獎機率到底是多少？

貼文引來不少人同聲哀怨，「超難中」、「我也沒中過，氣氣氣～」、「中過一次小獎，然後就沒了」、「改用載具之後再也沒有中獎過」、「兩年半近1500張，只中過一張200」、「超難中，以前紙本幾乎每期都中一張，換電子今年才中一次」、「政府的龐氏騙局」。

但也有一派網友認為紙本發票轉換成電子發票後，「有夠好中，雖然都200」、「會啊，中好多次了」、「覺得比實體好中，有專屬獎」、「有一期電子專屬還一次中3張」、「上一期中2000和1000」、「中獎會被通知就是舒服」、「會…但是要找到那個繳費收據才靠北」。

為節能減碳，政府推動電子發票、載具政策已有10年了，為鼓勵使用，還特別推出「雲端發票專屬獎」，獎金從500元到最高100萬元，讓使用者多了一次對中獎機會。相關內容可上財政部電子發票整合服務整合平台查詢。