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天主教聖母遊行教友鑽轎腳 台北總主教：錯誤信仰表達

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
宜蘭縣礁溪五峰旗聖母朝聖地9日，慶祝聖母顯靈40周年，舉行盛大主日彌撒及聖母遊行，禮儀過程有許多教友仿民間信仰媽祖鑾轎出巡「鑽轎腳」，引發議論。記者魯永明／翻攝
宜蘭縣礁溪五峰旗聖母朝聖地9日，慶祝聖母顯靈40周年，舉行盛大主日彌撒及聖母遊行，禮儀過程有許多教友仿民間信仰媽祖鑾轎出巡「鑽轎腳」，引發議論。記者魯永明／翻攝

宜蘭縣礁溪五峰旗聖母朝聖地9日，慶祝聖母顯靈40周年，舉行盛大主日彌撒及聖母遊行，禮儀過程有許多教友仿民間信仰媽祖鑾轎出巡「鑽轎腳」，引發議論；對此，台北總教區總主教鍾安住接受天主教真理電台訪問說，鑽轎腳是錯誤的信仰表達，「聖母只是轉禱者，我們應該朝拜天主」。

聖母朝聖位在五峰旗風景區上方，要進入聖母朝聖地須經五峰旗瀑布，「聖母朝聖地」被天主教教徒視為聖山，相傳聖母瑪麗亞曾在聖母亭顯靈，指示五位登山客安全下山，為感念聖母在聖母亭旁建聖母像。

台北總主教公署13日發布公告，禁止教友在聖母遊行時從事「鑽轎腳」行為，公署說，「天主是創造、掌管萬物的真主，我們應該朝拜天主。聖母是基督之母，耶穌救贖人類的合作者，她是受造物，我們應敬禮她、效法她的芳表。

民間宗教把媽祖當天主來拜，並以「鑽轎腳」方式向她求恩或還願;但天主教是向天主求恩，因天主賜人恩寵奇蹟，聖母只是「轉禱者」，如天主教教友把敬禮聖母，仿效民間宗教敬拜媽祖一樣的模式，此舉並不符合我們的信仰本質與真理。

梵二大公會議「教會憲章」指示，在言語行動上凡可能導致分離的弟兄們，或其他人等誤解教會真理事情，尤須謹避; 真正熱心，既不在於一時的、空虛的感情衝動, 也不在於一種毫無根據輕信妄念，而是來自真純的信仰，由此信仰引領我們體認天主之母的卓越尊位，並激勵我們以兒女孝心敬愛我們的母親，效法她的德表。」鼓勵信友們以唸玫瑰經的方式與聖母瑪利亞默想基督一人類唯一的救主。

天主教台北總教區總主教鍾安住接受天主教真理電台訪問說，鑽轎腳是錯誤的信仰表達，「我們應該朝拜天主」。記者魯永明／翻攝
天主教台北總教區總主教鍾安住接受天主教真理電台訪問說，鑽轎腳是錯誤的信仰表達，「我們應該朝拜天主」。記者魯永明／翻攝
天主教台北總主教公署13日發布公告，禁止教友在聖母遊行時從事「鑽轎腳」行為。記者魯永明／翻攝
天主教台北總主教公署13日發布公告，禁止教友在聖母遊行時從事「鑽轎腳」行為。記者魯永明／翻攝

民間信仰 媽祖 耶穌

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