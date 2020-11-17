天主教聖母遊行教友鑽轎腳 台北總主教：錯誤信仰表達

宜蘭縣礁溪五峰旗聖母朝聖地9日，慶祝聖母顯靈40周年，舉行盛大主日彌撒及聖母遊行，禮儀過程有許多教友仿民間信仰媽祖鑾轎出巡「鑽轎腳」，引發議論；對此，台北總教區總主教鍾安住接受天主教真理電台訪問說，鑽轎腳是錯誤的信仰表達，「聖母只是轉禱者，我們應該朝拜天主」。

聖母朝聖位在五峰旗風景區上方，要進入聖母朝聖地須經五峰旗瀑布，「聖母朝聖地」被天主教教徒視為聖山，相傳聖母瑪麗亞曾在聖母亭顯靈，指示五位登山客安全下山，為感念聖母在聖母亭旁建聖母像。

台北總主教公署13日發布公告，禁止教友在聖母遊行時從事「鑽轎腳」行為，公署說，「天主是創造、掌管萬物的真主，我們應該朝拜天主。聖母是基督之母，耶穌救贖人類的合作者，她是受造物，我們應敬禮她、效法她的芳表。

民間宗教把媽祖當天主來拜，並以「鑽轎腳」方式向她求恩或還願;但天主教是向天主求恩，因天主賜人恩寵奇蹟，聖母只是「轉禱者」，如天主教教友把敬禮聖母，仿效民間宗教敬拜媽祖一樣的模式，此舉並不符合我們的信仰本質與真理。