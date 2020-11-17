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今天氣持續「秋老虎」 吳德榮：周五晚將變天

聯合報 / 記者邱瓊玉/台北即時報導
氣象局預估，今天東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。圖/氣象局提供
氣象局預估，今天東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。圖/氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，東半部海面上有低雲，為東北部及東部帶來局部降雨，也削弱夜間輻射冷卻效應。故今晨北部及東半部氣溫回升幅度較大，約3、4度，中南部低溫變化不大。 

吳德榮說，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天北台灣上空雖有高層雲，各地大多仍為晴時多雲，白天微熱早晚涼；東北部、東部偶有局部短暫雨。

氣溫部分，預估北部21至30度、中部20至33度、南部20至32度、東部18至31度。

吳德榮提醒，明天(18日)至周五( 20日)白天各地晴朗穩定、紫外線強，白天微熱早晚涼，各地高溫更可達32至34度，為典型「秋老虎」天氣。 

吳德榮說，周五晚至周六(21日)有一小股東北風南下，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨，大台北及東部的降雨機率提高；冷空氣雖不強，但周六(21日)白天，北台灣將因雲多降雨而轉涼。桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大的天氣。 

吳德榮表示，下周日東北風減弱，各地轉為晴時多雲的天氣，高溫又回升至30度以上，白天微熱早晚涼。下周一(23日)另一波較強東北風南下，水氣多，桃園以北及東半部再轉有雨；冷空氣南下，北台灣氣溫明顯下降、轉濕涼；新竹以南影響很小，氣溫略降。模式模擬對此波東北風南下時間及冷空氣強度，仍在微調，應持續觀察。

吳德榮 高溫 秋老虎

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