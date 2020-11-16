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故宮推奇幻短劇 徐若瑄走進沈周「廬山高圖」變部落客

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
女神徐若瑄飾演無法出門的旅遊部落客。走進明代沈周〈廬山高圖〉中。圖／故宮提供
女神徐若瑄飾演無法出門的旅遊部落客。走進明代沈周〈廬山高圖〉中。圖／故宮提供

如果文物擬人化，他∕她會是什麼模樣？國立故宮博物院跨足影視推出原創迷你劇集「故事宮寓」，今日搶先曝光首波預告。劇集由金馬短片導演李芸嬋執導、蔡柏璋編劇，集結徐若瑄、張鈞甯、張榕容、連俞涵、瑞瑪席丹等影壇夢幻卡司，跳脫角色框架飾演故宮古文物，在十集看似無厘頭的奇幻短劇，娓娓道出每個人在疫情隔離時代下，如何排解寂寞孤獨的慢時光，學習自娛、自樂、自癒的生命課題。

「故事宮寓」劇情圍繞著一棟傍河公寓裡的十位住戶，其中一位不在家。在某個狂風暴雨的夜晚，一場突然的大洪水沖垮唯一聯外橋樑，讓公寓頓時成為一座孤島。九位住戶被迫停下日常奔波紛亂的腳步，試著用自己的方式回歸初心，重新傾聽內心的節奏。

首波宣傳公開五位女演員精采片段，徐若瑄飾演無法出門的旅遊部落客。走進明代沈周「廬山高圖」中，不但設法偽出國，更要大玩創意神遊山水間，做個自得其樂、懂得排憂解悶的生活玩家。

氣質女神張鈞甯化身為怪怪美少女，奇誕刻劃「剪刀找貓」都市傳說，呼應乾隆帝將宋代「青瓷無紋水仙盆」稱為貓食盆的有趣說法。影后張榕容飾演唐代「灰陶加彩仕女俑」，終日梳妝打扮，盼著再也不會出現的情人，用淚水洗去花樣年華的青春苦澀。

曾演出「故宮×青春」影片女主角連俞涵，這次再度與故宮結緣，詮釋晉代王羲之「快雪時晴帖」，飾演褪去一襲華服的女明星，在暴風雨夜晚傳訊問候久未聯繫的友人。影壇新秀瑞瑪席丹飾演清代「霽青描金游魚轉心瓶「」，演繹在家悶得無事可做的游泳國手，勇於突破空間限制，激發力與美的無限潛能！

故事宮寓首波預告：https://youtu.be/X7IkN4Ehs0U

明沈周「廬山高圖」。圖／故宮提供
明沈周「廬山高圖」。圖／故宮提供

國立故宮博物院 文物

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