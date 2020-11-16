兒盟調查:逾9成台灣人遭體罰 仍有6成反對「零體罰」

11月20日是兒童人權日，兒福聯盟發表針對18歲以上成人進行的「台灣民眾被家長體罰經驗與認知調查」，發現逾9成2民眾有被體罰經驗，7成2被體罰的人長大後仍會反覆回想，2成6會做被體罰的惡夢。此外，有2成6被體罰成人表示和家人關係不佳、1成4甚至至今無法諒解。雖然如此，調查發現6成以上的民眾仍然不贊成「零體罰」的管教方式。

兒盟表示，日前兒童全身帶傷半夜在外裸著半身奔跑，引起民眾與網友一致撻伐，社會看似不能接受父母以「管教」為名的長期體罰和施虐，但回到日常親子管教，「不打學不乖」卻又經常是家長的口頭禪。

此次兒盟進行「台灣民眾被家長體罰經驗與認知調查」，發現9成2以上都有被體罰經驗，8成7成年民眾表示童年都曾有過被輕微身體責打的經驗，超過6成被打到紅腫或瘀青，逾半有被罰跪、半蹲等體罰經驗，4成3曾被威嚇、恐嚇、辱罵，2成7或是當眾羞辱的言語責罵方式進行處罰。童年時候經常被嚴重責打的人，長大後「認為自己是無用的人」的比例也高於沒被或輕度責打的人。

雖然知道體罰教育的危險，調查卻發現，6成以上的民眾仍然不贊成「零體罰」的管教方式，近4成的大人仍然認為體罰小孩是養育過程中必要的手段，甚至有超過3成認為「體罰是相對效果比較好的管教方式」。調查也請有小孩的家長自陳在教養上的困難，6成3家長表示「自己的情緒控管問題」、超過4成是「教養知識和方法不足」、3成3表示是「忙碌沒有時間陪伴」。

兒盟執行長白麗芳表示，大家對於兒童虐待的認識經常只停留在嚴重的身體傷害，但根據兒盟去年的調查發現：曾遭受家長言語暴力的兒少，有顯著較高的情緒困擾，且其中七成四至成年仍無法釋懷，其傷害並不亞於對身體的暴力。她希望家長能認知到無論是體罰或言語羞辱，對兒童未來自尊、親子關係、創傷侵擾等層面都有長期的影響，家長應更積極去學習並採用正向、非暴力的教養方式來教導孩子，取代體罰和言語暴力的方式。

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