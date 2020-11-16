快訊

莫德納疫苗試驗傳捷報 美股道瓊早盤大漲逾330點

輝瑞、莫德納相繼報喜！FDA前局長：明年可有效結束疫情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒盟調查:逾9成台灣人遭體罰 仍有6成反對「零體罰」

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
兒盟執行長白麗芳報與藍白拖，凱莉哥，詹宇夫妻一起對談。圖／兒盟提供
兒盟執行長白麗芳報與藍白拖，凱莉哥，詹宇夫妻一起對談。圖／兒盟提供

11月20日是兒童人權日，兒福聯盟發表針對18歲以上成人進行的「台灣民眾被家長體罰經驗與認知調查」，發現逾9成2民眾有被體罰經驗，7成2被體罰的人長大後仍會反覆回想，2成6會做被體罰的惡夢。此外，有2成6被體罰成人表示和家人關係不佳、1成4甚至至今無法諒解。雖然如此，調查發現6成以上的民眾仍然不贊成「零體罰」的管教方式。

兒盟表示，日前兒童全身帶傷半夜在外裸著半身奔跑，引起民眾與網友一致撻伐，社會看似不能接受父母以「管教」為名的長期體罰和施虐，但回到日常親子管教，「不打學不乖」卻又經常是家長的口頭禪。

此次兒盟進行「台灣民眾被家長體罰經驗與認知調查」，發現9成2以上都有被體罰經驗，8成7成年民眾表示童年都曾有過被輕微身體責打的經驗，超過6成被打到紅腫或瘀青，逾半有被罰跪、半蹲等體罰經驗，4成3曾被威嚇、恐嚇、辱罵，2成7或是當眾羞辱的言語責罵方式進行處罰。童年時候經常被嚴重責打的人，長大後「認為自己是無用的人」的比例也高於沒被或輕度責打的人。

雖然知道體罰教育的危險，調查卻發現，6成以上的民眾仍然不贊成「零體罰」的管教方式，近4成的大人仍然認為體罰小孩是養育過程中必要的手段，甚至有超過3成認為「體罰是相對效果比較好的管教方式」。調查也請有小孩的家長自陳在教養上的困難，6成3家長表示「自己的情緒控管問題」、超過4成是「教養知識和方法不足」、3成3表示是「忙碌沒有時間陪伴」。

兒盟執行長白麗芳表示，大家對於兒童虐待的認識經常只停留在嚴重的身體傷害，但根據兒盟去年的調查發現：曾遭受家長言語暴力的兒少，有顯著較高的情緒困擾，且其中七成四至成年仍無法釋懷，其傷害並不亞於對身體的暴力。她希望家長能認知到無論是體罰或言語羞辱，對兒童未來自尊、親子關係、創傷侵擾等層面都有長期的影響，家長應更積極去學習並採用正向、非暴力的教養方式來教導孩子，取代體罰和言語暴力的方式。

●如有任何親職問題需要諮詢或請求協助，皆可撥打兒福聯盟「爸媽 Call-in教養專線 0800-532-880（我想要，幫幫您）。

兒福聯盟 親子

延伸閱讀

曾被體罰者逾半數不挺零體罰 兒盟籲明文禁止

影／小四女學童沒吃完營養午餐 竟遭女老師以水管抽打

疫情波及弱勢兒童收養 民團籲社會伸出援手

愛女患罕病脊髓空洞症 張瓊瑤崩潰難以接受

相關新聞

泰國蝦吃到飽！朋友拒吃曝原因 她一聽崩潰：我吃了2大盤

吃到飽餐廳提供多樣化的食物，而海鮮和肉類是不少人必吃的菜色，近日一名女網友和友人去吃燒烤吃到飽，結果卻發現對方不吃泰國蝦，詢問之下才知道拒吃原因，讓她不禁好奇「泰國蝦有這麼不堪嗎」，貼文掀起眾人熱議。

地牛翻身！台灣東南部海域發生規模5.2地震

台東地牛翻身！今天下午15時19分，台灣東南部海域深68公里處，發生規模5.2地震，台東蘭嶼4級、屏東3級、台南2級、雲...

故宮推奇幻短劇 徐若瑄走進沈周「廬山高圖」變部落客

如果文物擬人化，他∕她會是什麼模樣？國立故宮博物院跨足影視推出原創迷你劇集「故事宮寓」，今日搶先曝光首波預告。劇集由金馬...

兒盟調查:逾9成台灣人遭體罰 仍有6成反對「零體罰」

11月20日是兒童人權日，兒福聯盟發表針對18歲以上成人進行的「台灣民眾被家長體罰經驗與認知調查」，發現逾9成2民眾有被...

垃圾送外縣市處理好方便？ 他嘆「免錢的最貴」

全台焚化爐又老又舊，更有八縣市垃圾需要外運其他縣市處理，協助焚燒的縣市多半不收費，僅要求進場費或要求運回底渣處理，但有縣...

終結離島垃圾旅行 中小型焚化爐是唯一解方嗎？

澎湖、金門、綠島、蘭嶼等地近期因觀光熱潮導致垃圾爆量，但離島都沒有焚化爐，垃圾必須運到本島處理，不但要搭配船期，還得「排...

全台24座焚化爐高齡化 環保署：113年前改善17座

肩負全台一般廢棄物處理重擔的24座大型垃圾焚化廠，平均營運期已達20年，外界質疑設備老化及效能降低，環保署今天表示，透過...

台灣首部咖啡微電影 《第一杯咖啡》殺青

戲劇男神曾少宗、著黑色典雅長裙的日本女星大久保麻梨子、著印花上衣的亞太影后陸弈靜，及世界咖啡沖煮冠軍王策一字排開，開心宣布首部台灣咖啡微電影《第一杯咖啡》殺青。王策更在現場大秀在WCE世界咖啡沖煮大賽

未來一週天氣穩定 週五變天轉涼

全台各地未來一週天氣穩定，週五開始轉涼變天。中央氣象局表示，17日至23日各地天氣大多為多雲到晴。氣象專家吳德榮指出，20日晚至22日有一小股東北風南下，冷空氣雖不強，但21日白天氣溫將因雲多降雨而明

「瑪陵好物、暖暖入菜 」 山藥、樹梅入菜暖心暖胃

基隆市政府產業發展處今天舉辦「瑪東好物、暖暖入菜」推廣活動，產發處長黃駿逸說，基隆以海鮮聞名，其實除了漁產，基隆也有量少...

登山秘境探索倍增 業者推5路線行程

受到新冠肺炎疫情影響，戶外出遊體驗產品數增加2倍，旅遊業者也精選出全台5條有絕美景色的登山、秘境探索路線行程，讓旅客可以...

首創殺死癌細胞抗體 免疫療法再升級

中研院首創直接殺死癌細胞抗體，未來免疫療法可望更精準！中研院特聘研究員吳漢忠研究團隊16日發表研究成果，針對能使癌症惡化的上皮細胞黏附分子（EpCAM），研發出新抗體EpAb2-6，可抑制EpCAM的

熱門新聞

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹受長官提拔 處女別去這防意外

大樂透爽中100萬！兌獎「只領40萬」 男子氣3年：把錢還給我

「20種時蔬＋自助吧」吃到飽268！ 肉多多份量再升級

秋老虎來了！吳德榮：日夜溫差大 本周五晚間變天轉涼

地牛翻身！台灣東南部海域發生規模5.2地震

泰國蝦吃到飽！朋友拒吃曝原因 她一聽崩潰：我吃了2大盤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。