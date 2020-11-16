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垃圾送外縣市處理好方便？ 他嘆「免錢的最貴」
全台焚化爐又老又舊，更有八縣市垃圾需要外運其他縣市處理，協助焚燒的縣市多半不收費，僅要求進場費或要求運回底渣處理，但有縣市說「免錢的最貴」，因為運費加上底渣去化費不斷漲價，成本是自己焚燒的四倍。協助焚燒垃圾的縣市也叫苦，收益沒有增加還加重空汙等環境負擔，盼未來回歸自主處理。
高雄焚化爐燃燒量為全台第一，其中四分之一是協助處理外縣市垃圾，包括雲林、南投、澎湖、金門、台東、台南，相當「慷慨」，即使空汙防制設施做再好，仍造成高雄當地大量空汙及環境負擔。高雄市環保局說，當地焚化爐處理量仍有餘裕，雖然樂意協助其他縣市，但也要達到互惠原則。
高雄市環保局說，目前不向其他縣市收垃圾處理費用，但焚燒垃圾產生的飛灰、底渣必須處理，高雄市公共工程無法完全消化，因此要求其他縣市要運回一定比例。目前中央對各地焚化爐設定五年整改計畫，期盼屆時外縣市處理量能提升，高雄中區焚化爐就可除役，降低焚燒量。
台東縣環保局說，高雄協助處理垃圾，但台東自己也要運回底渣，先前原本只要處理再生粒料，送去1公噸垃圾要運回1.8公噸再生粒料，「運愈多、欠愈多」，三年前則改為運回底渣，成本更高，運費加上去化費用不斷漲價，去年一公噸要價4785元，今年增至將近5200元，未來還會更貴。
台東縣環保局指出，若自己焚燒垃圾，1公噸成本僅約1303元，差距相當大，台東將重啟焚化爐，雖然外界有些雜音，但台東堆了不少「垃圾山」，在六都是罕見景象，顯示垃圾自主處理的重要性。
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