終結離島垃圾旅行 中小型焚化爐是唯一解方嗎？

澎湖、金門、綠島、蘭嶼等地近期因觀光熱潮導致垃圾爆量，但離島都沒有焚化爐，垃圾必須運到本島處理，不但要搭配船期，還得「排隊」等焚化爐有餘裕才能排程，路途遙遠，如綠島垃圾先坐船到台東再載往高雄，「旅行」超過兩百公里。環保署表示，離島垃圾將不得不走中小型焚化爐運作模式，否則也要有其他自主處理設施。

全台有24座焚化爐，有19座「高齡化」，超過或將達到20年使用期限，已快自顧不暇，還要協助花東、雲林、南投、竹縣、金門、澎湖、連江等沒有焚化爐的八個縣市，其中離島交通問題更複雜，垃圾大戰一觸即發。

環保署指出，可借鏡日本廣設中小型焚化爐的經驗，以觀光為主的沖繩面積、人口都小於台灣，但跟台灣一樣有24座焚化爐。焚化爐汰舊換新將是台灣要走的趨勢，離島垃圾則不得不走中小型焚化爐模式，燃燒後產生的熱源、電能可以給當地飯店鍋爐、溫水游泳池使用，或作為堆肥高效設施等。若無法設置中小型焚化爐，也要想辦法思考其他自主處理設施，並加強垃圾減量降低負擔。

據了解，較有條件推動中小型焚化爐的離島為澎湖跟金門，澎湖垃圾量在國旅熱潮影響下，從每天50公噸增至近百公噸，內部評估有必要蓋焚化爐，但礙於居民、環團反對聲浪，擬朝向包含焚化爐的生質能源中心等多元作法；金門原希望將垃圾送往中國處理，但議題敏感，也擬思考垃圾燃料化方向。

至於綠島、蘭嶼由台東縣管轄，目前垃圾都運到高雄甚至宜蘭處理，台東縣環保局表示，願意配合推動離島興建中小型焚化爐，但離島土地資源稀缺，最困難的就是「找地」，居民也會有其他意見，且中小型焚化爐經濟效益低，難度不小。