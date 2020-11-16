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全台24座焚化爐高齡化 環保署：113年前改善17座

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
目前全台24座大型垃圾焚化廠，平均營運期已達20年。圖為高雄岡山焚化廠。記者吳姿賢／攝影
目前全台24座大型垃圾焚化廠，平均營運期已達20年。圖為高雄岡山焚化廠。記者吳姿賢／攝影

肩負全台一般廢棄物處理重擔的24座大型垃圾焚化廠，平均營運期已達20年，外界質疑設備老化及效能降低，環保署今天表示，透過良好操作及定期維護，要將設備妥善率維持在97%，讓焚化爐沒有營運年限問題，並且在113年以前將17座陸續完成或投入整理改善，並提早符合未來最新汙染防治法規標準。

目前全台24座大型垃圾焚化廠，平均營運期已達20年，且由於垃圾成分改變造成熱值提高，環保署將總處理量下修約為680萬噸，外界質疑是否有設備老化及效能降低等問題。環保署表示，已提出焚化爐升級整備計畫，113年以前將有17座陸續完成或投入整理改善，這些老焚化爐不但處理能力不變，更能提早符合未來最新汙染防治法規標準。

環保署解釋，原本設計處理能力的估算即為「總處理量×熱值」，過去全台大型焚化爐所設計的處理量為每公斤2047仟卡，由於回收減塑政策有成，目前廢棄物的質改變，熱值提升為每公斤2300至2500仟卡，因此將焚化量從原設計的1噸下修約0.89噸，但處理效能仍維持不變。

針對外界關注廚餘進入焚化爐處理排擠廢棄物處理，要求積極處理廚餘、推動多元處理技術，環保署指出，「1噸廚餘並不等於1噸垃圾」，家戶送交垃圾車的廚餘原始含水量約高達85％至90％，經垃圾車壓縮、再經焚化爐貯坑兩周分解腐質的過程而脫水至40至50％，最終重量僅存35％。處理後的廚餘熱值約為每公斤750仟卡，因此進場前的1公噸廚餘，最終約僅抵換0.1噸垃圾。

全台焚化爐以機械式爐床為主，焚化熱能將高壓蒸氣帶動渦輪旋轉，產生電能並售予電力公司，達到資源回收目的。環保署表示，目前採用的「混燒」處理方式具有較高操作彈性，因操作維護技術精進與設備整修等改善措施，108年全台焚化爐處理國內廢棄物約650萬噸，運轉總發電量34.59億度，平均每燒一噸垃圾產生530度電，發電量及效率均達到歷史新高。

環保署表示，希望各縣市應該積極完成自主處理設施，焚化廠肩負妥善處理國內一般廢棄物使命多年，但老驥伏櫪，欲創造新使命，除確保家戶垃圾不流落街頭，營運仍力求最新管理、創新技術及更佳績效，未來更將致力於維持焚化廠原設計效能，在效能不變的條件下，同時以更嚴格的汙染防制標準自我要求。期許焚化廠推動升級整備工程後可提升焚化廠設備妥善率、增加處理量能，同時朝向高效發電、污染減量、節能減碳及環境綠美化的目標，持續向新里程邁進。

目前全台24座大型垃圾焚化廠，平均營運期已達20年。圖為高雄岡山焚化廠。記者吳姿賢／攝影
目前全台24座大型垃圾焚化廠，平均營運期已達20年。圖為高雄岡山焚化廠。記者吳姿賢／攝影

焚化爐 環保署 廚餘

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