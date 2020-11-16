未來一週天氣穩定 週五變天轉涼

全台各地未來一週天氣穩定，週五開始轉涼變天。中央氣象局表示，17日至23日各地天氣大多為多雲到晴。氣象專家吳德榮指出，20日晚至22日有一小股東北風南下，冷空氣雖不強，但21日白天氣溫將因雲多降雨而明顯下降，天氣轉涼。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，未來幾天還會偏東南風，中南部因屬背風面，須留意空氣品質。

週五變天轉涼

中央氣象局表示，17日台灣附近風場為偏東風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的東半部及基隆北海岸有局部短暫雨；氣溫方面，各地清晨低溫約20至23度，高溫部分在東半部約26、27度，西半部則可來到28至30度，因此西半部日夜溫差較大。

18日、19日風場轉為東南風，水氣更少，各地大多為晴到多雲的天氣；氣溫方面，清晨仍稍有涼意，低溫20至23度間，白天高溫東半部約28、29度，西半部約30、31度，並有較大的日夜溫差。20日有一道鋒面略過台灣北部海面，台灣附近的東北風稍增強，20日至23日東半部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中南部留意空品

中央大氣系兼任教授吳德榮指出，20日晚至22日有一小股東北風南下，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨，大台北東側平地及東部的降雨機率也提高，冷空氣雖不強，但21日白天氣溫將因雲多降雨而明顯下降，天氣轉涼，桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大的天氣。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，預計未來幾天還會偏東南風，類似的天氣會持續到至少這週末或到23、24日，這樣的天氣相當的穩定，屬於秋冬天熟知秋老虎的天氣，中午高溫會讓人覺得穿長袖會熱，早晚又有點涼。而這時候偏東風，中南部空氣品質要多注意，因屬於背風面，空氣污染不易擴散。

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