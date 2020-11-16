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「瑪陵好物、暖暖入菜 」 山藥、樹梅入菜暖心暖胃
基隆市政府產業發展處今天舉辦「瑪東好物、暖暖入菜」推廣活動，產發處長黃駿逸說，基隆以海鮮聞名，其實除了漁產，基隆也有量少質精的山藥等農特產品，並由暖暖小館設計創意料理，推廣基隆山海饗宴。
黃駿逸表示，基隆除有鎖管、蝦、蟹和魚類美味料理，吸引饕客品嘗，基隆量少質精的山產，民眾也不應錯過。為了推廣基隆秋冬山海特產，產發處特別與七堵瑪東社區舉辦「瑪東好物、暖暖入菜」活動，以七堵瑪陵山產，發表暖心暖胃的創意料理，推廣基隆農特產品。
農委會水保局台北分局長蔡金龍、七堵區長林金鎮、暖暖區長蔡春堂和市議員張耿輝、瑪東社區發展協會理事長李宗信、理事李文良等人出席活動，協助行銷瑪陵農特產品。
產發處指出，七堵瑪陵地區是基隆重要的農產品產地，竹藝文化是當地瑪東社區力推的產業，今年又獲水保局農再計畫補助，透過竹編技藝培訓人才，深化「竹」產業多元發展。
瑪東社區也透過食農教育，建立在地山藥、檸檬番石榴等特色農產科普知識，近年也在產發處輔導下發展樹梅、山藥與市區餐廳串接，建立多元餐飲體驗，擴大社會認同，吸引青年返鄉。
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