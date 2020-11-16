弊端如滾雪球連環爆 水保局擬下周向陳吉仲報告

農委會水保局喝花酒貪瀆案如滾雪球越滾越大，水保局長李鎮洋今天表示，水保局列出30多項改善計畫，現已改善一半以上，下周擬向農委會主委陳吉仲報告。

李鎮洋今天參加「第一杯咖啡」台灣咖啡首部微電影殺青記者會時，做以上表示。水保局從員工婚外情案、集體喝花酒貪瀆案，到門神案、收賄案，弊案如雪球越滾越大，黑函滿天飛，相關人員僅調職，引起外界認為農委會態度大事化小、息事寧人。

他說，事件發生後，水保局確實深自檢討，也開了保廉專案會議，提了未來改進的方向與重點，結論有30項改善工作陸續執行，包括差勤以及工程管理系統改正等等，現階段已經執行17項改正方案，預計下周要向農委會主委陳吉仲報告。

李鎮洋說，檢舉者沒有直接向他檢舉，他本人唯一有接到檢舉，就是婚外情案，接到檢舉時他「非常shock(震驚)」，隔天就找當事人來詢問，當事人承認有這件事，因此立刻調為非主管職，他本人也僅知道婚外情案件，其餘的案件並不清楚。

至於收賄案外案，李鎮洋說，當事人調職與檢舉無關，一開始的弊案檢舉，是向農委會檢舉，農委會政風室以密件通知水保局政風室，但水保局政風進行調查還未有結論，所以沒有向他報告；後續仍交由政風調查，水保局既然要引入陽光，就不會隱瞞，也希望檢調查與政風都能盡快查清楚，讓該受處分者受處分，無辜的人還其清白，讓原本水保局的員工能夠安心工作。

李鎮洋也說，根據保廉專案的要求，這波進行多次職務輪調，從承辦人、分局長、副分局長做一系列的職務輪調，不限於出事的台中分局，有些分局也在內部持續進行職務調整，讓滾石不生苔。

水保局人員也說，輪調，是很兩難的，調動過於頻繁，業務不夠熟悉，銜接也有問題，員工顧及家人，人心浮動；但久不調動，又無法斬斷相關人員與地方的連結，有時在實務操作上，非常兩難。