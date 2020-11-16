快訊

調查局搞丟6公斤安毒 高層開鍘四官員

全台最激烈灃食SUPER教師總決選

撰文 / 陳宏立

15組食育好手 以創新激發孩子飲食求知慾

2020「灃食SUPER食育教師大賽」全台徵件達221件，顯示這是全台教育界都關注的議題，最後僅15組脫穎進入決賽，競爭激烈。主辦單位表示，希望透過推動食育的能量，讓飲食不僅是追求美味，更是展現全能教育的最佳場域。 圖／楊仁甫 攝影
2020「灃食SUPER食育教師大賽」全台徵件達221件，顯示這是全台教育界都關注的議題，最後僅15組脫穎進入決賽，競爭激烈。主辦單位表示，希望透過推動食育的能量，讓飲食不僅是追求美味，更是展現全能教育的最佳場域。 圖／楊仁甫 攝影

飲食素養從小培養！剛獲得農委會頒贈食農教育貢獻獎的灃食公益飲食文化教育基金會主辦2020「灃食SUPER食育教師大賽」，11月14日在台北市人文氣息濃郁的華山文創園區進行決選。本次競賽吸引20縣市參與，共211件教案參賽，15組團隊以「學校午餐」、「學校在地特色飲食文化」或「台灣特色飲食文化」為題發揮創意，爭取第一屆SUPER食育教師的榮耀！

灃食教育基金會董事吳明昌表示，此次徵件成果斐然，顯示這是全台灣教育界都關注的議題，教案中可見團隊的用心，有教師運用灃食提供的教材，融合創意進行教學，也有自民國80年就開始投入飲食教育，「這股巨大推動食育的能量，讓飲食不僅只是追求美味，更是展現全能教育的最佳場域。」

2020「灃食SUPER食育教師大賽」邀請多位飲食教育界專家擔任評審，包含灃食教育基金會副執行長湯惟靜(右三)、國立臺灣師範大學教授林如萍(右二)，由於參賽的教案議題創新且符合潮流，讓評審難以取捨，經過一番激烈討論才選出決選團隊。 圖／楊仁甫 攝影
2020「灃食SUPER食育教師大賽」邀請多位飲食教育界專家擔任評審，包含灃食教育基金會副執行長湯惟靜(右三)、國立臺灣師範大學教授林如萍(右二)，由於參賽的教案議題創新且符合潮流，讓評審難以取捨，經過一番激烈討論才選出決選團隊。 圖／楊仁甫 攝影

專業評審團多面向評比 遴選SUPER食育教師團隊
這次競賽初決選邀請多位飲食教育界專家擔任評審，包含灃食教育基金會副執行長湯惟靜、國立臺灣師範大學教授林如萍、營養師李婉萍、國家教育研究院課程及教學研究中心、教育部國教署公私立幼兒園教保專業發展專家、聯合報教育事業部等組成評審團，以教育啟發性、創意創新性、實踐可行性、應用推廣性、簡報表達性為標準，選出2組金獎、3組銀獎、3組銅獎、2組灃食特別獎以及5件優選教案。

本次參賽教案主題豐富多元，有從在地飲食文化出發，展現與土地結合的企圖心，引領孩子能夠認識在地食材；也有教案從民俗辦桌文化角度切入；還有從教案中傳遞「林下經濟」的新概念，議題創新且符合潮流，讓評審難以取捨，經過一番激烈討論才選出決選團隊。

評選過程中，評審對教案中常出現的地瓜、芋頭、稻米特別有感，評審特別提到，在地小人稠的台灣，有很多學校進行農作實有困難，且往往教師帶孩子進行食育課時，作為「活動」的比重遠遠大於「教育」。建議教師設計教案時，可以深度挖掘教育的面向，透過引導與互動，帶領孩子思考飲食對健康、環境、國際觀等層面的影響。

改變孩子的未來從餐桌開始 呼籲校園重視飲食教育
同為評審之一的灃食教育基金會副執行長湯惟靜分享：「推動校園營養5餐教育計畫過程，發現校廚與老師在營養午餐中扮演重要且關鍵的角色，繼2019年SUPER校廚大賽後，2020年首度舉辦SUPER食育教師大賽，希望能鼓勵用心推廣飲食教育的工作者，結合灃食所提供的豐富教材內容，以更積極、更具創意教學方式，培養孩子飲食素養，讓食育成為日常教學的一部分。」

此外，為激勵參賽教師們在校落實教案，還將頒贈教學獎勵金給隊伍；而本次參賽的教案未來也會公布在灃食網站上，提供對飲食教育有興趣的老師使用。

灃食教育基金會期待為老師打造揮灑食育創意的舞台，希望每個孩子因老師的投入，在校園中培養出一輩子能帶得走的飲食素養，也期待拋磚引玉，讓更多人投入食育，一起為下一代的飲食素養共同努力!

2020「灃食SUPER食育教師大賽」參賽教案主題豐富多元，有從在地飲食文化出發，展現與土地結合的企圖心，引領孩子能夠認識在地食材；也有教案實踐STEM（Science科學，Technology技術， Engineering工程，Mathematics數學）精神；還有從傳統民俗辦桌文化角度切入，回溯台灣早期農業社會飲食樣貌，主題豐富多元。 圖／楊仁甫 攝影
2020「灃食SUPER食育教師大賽」參賽教案主題豐富多元，有從在地飲食文化出發，展現與土地結合的企圖心，引領孩子能夠認識在地食材；也有教案實踐STEM（Science科學，Technology技術， Engineering工程，Mathematics數學）精神；還有從傳統民俗辦桌文化角度切入，回溯台灣早期農業社會飲食樣貌，主題豐富多元。 圖／楊仁甫 攝影

相關新聞

大樂透爽中100萬！兌獎「只領40萬」 男子氣3年：把錢還給我

大樂透和威力彩中獎率低，不過由於頭獎獎金高，總吸引不少人買幾張來試試手氣，然而卻有網友抱怨，2017年幸運對中「春節大紅包」的6組號碼，原以為能拿到100萬元，結果去領獎時被告知是40萬元，讓他心情大受影響，一氣就是3年之久。

秋老虎來了！吳德榮：日夜溫差大 本周五晚間變天轉涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天(16日)晨間大氣略回暖，但氣溫被夜間輻射冷...

3D列印機加入永續環保行列 以毛小孩客製化家具為構想

硬印HardPrint是進駐M.ZONE的新創團隊，以3D列印起家，在今年成立「Maker, Maker」子品牌。

越老派越新潮！年輕人的老時光 典像濕版攝影工藝

數位化的時代，拍攝一張照片僅需不到一秒的時間，很難想像160年前拍照是多麽浩大而隆重的事。

地牛翻身！台灣東南部海域發生規模5.2地震

台東地牛翻身！今天下午15時19分，台灣東南部海域深68公里處，發生規模5.2地震，台東蘭嶼4級、屏東3級、台南2級、雲...

「瑪陵好物、暖暖入菜 」 山藥、樹梅入菜暖心暖胃

基隆市政府產業發展處今天舉辦「瑪東好物、暖暖入菜」推廣活動，產發處長黃駿逸說，基隆以海鮮聞名，其實除了漁產，基隆也有量少...

弊端如滾雪球連環爆 水保局擬下周向陳吉仲報告

農委會水保局喝花酒貪瀆案如滾雪球越滾越大，水保局長李鎮洋今天表示，水保局列出30多項改善計畫，現已改善一半以上，下周擬向...

登山秘境探索倍增 業者推5路線行程

受到新冠肺炎疫情影響，戶外出遊體驗產品數增加2倍，旅遊業者也精選出全台5條有絕美景色的登山、秘境探索路線行程，讓旅客可以...

首創殺死癌細胞抗體 免疫療法再升級

中研院首創直接殺死癌細胞抗體，未來免疫療法可望更精準！中研院特聘研究員吳漢忠研究團隊16日發表研究成果，針對能使癌症惡化的上皮細胞黏附分子（EpCAM），研發出新抗體EpAb2-6，可抑制EpCAM的

全台農業缺工10萬卻只能引進3萬人 農會嘆規定不合理

全台農業人力缺口約10萬人，中華民國農會成立非營利就服機構紓解農業缺工現象，以美濃野蓮來說，約需200名外籍農業移工，第...

優減442飲食法 吃對東西 搭配運動

健康，是所有人的共同人生目標，其中減肥更是重點之一，因為肥胖容易為身體帶來不良影響。但想要減肥，最重要是增加肌肉量、減少...

北市抽驗電商販售食品 知名業者2蔬果農藥超標

近年來網路販售電商平台興起，北市衛生局為維護消費者食品衛生安全，針對電商平台販售的生鮮蔬果及冷凍調理食品進行抽驗，總計抽...

熱門新聞

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹受長官提拔 處女別去這防意外

秋老虎來了！吳德榮：日夜溫差大 本周五晚間變天轉涼

地牛翻身！台灣東南部海域發生規模5.2地震

一張圖看天氣！梵高颱風影響曝光 北邊鋒面系統將建立

噪音車罰鍰擬翻倍 夜間加重罰

大樂透爽中100萬！兌獎「只領40萬」 男子氣3年：把錢還給我

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。