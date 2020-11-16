全台最激烈灃食SUPER教師總決選

15組食育好手 以創新激發孩子飲食求知慾

2020「灃食SUPER食育教師大賽」全台徵件達221件，顯示這是全台教育界都關注的議題，最後僅15組脫穎進入決賽，競爭激烈。主辦單位表示，希望透過推動食育的能量，讓飲食不僅是追求美味，更是展現全能教育的最佳場域。 圖／楊仁甫 攝影

飲食素養從小培養！剛獲得農委會頒贈食農教育貢獻獎的灃食公益飲食文化教育基金會主辦2020「灃食SUPER食育教師大賽」，11月14日在台北市人文氣息濃郁的華山文創園區進行決選。本次競賽吸引20縣市參與，共211件教案參賽，15組團隊以「學校午餐」、「學校在地特色飲食文化」或「台灣特色飲食文化」為題發揮創意，爭取第一屆SUPER食育教師的榮耀！

灃食教育基金會董事吳明昌表示，此次徵件成果斐然，顯示這是全台灣教育界都關注的議題，教案中可見團隊的用心，有教師運用灃食提供的教材，融合創意進行教學，也有自民國80年就開始投入飲食教育，「這股巨大推動食育的能量，讓飲食不僅只是追求美味，更是展現全能教育的最佳場域。」

2020「灃食SUPER食育教師大賽」邀請多位飲食教育界專家擔任評審，包含灃食教育基金會副執行長湯惟靜(右三)、國立臺灣師範大學教授林如萍(右二)，由於參賽的教案議題創新且符合潮流，讓評審難以取捨，經過一番激烈討論才選出決選團隊。 圖／楊仁甫 攝影

專業評審團多面向評比 遴選SUPER食育教師團隊這次競賽初決選邀請多位飲食教育界專家擔任評審，包含灃食教育基金會副執行長湯惟靜、國立臺灣師範大學教授林如萍、營養師李婉萍、國家教育研究院課程及教學研究中心、教育部國教署公私立幼兒園教保專業發展專家、聯合報教育事業部等組成評審團，以教育啟發性、創意創新性、實踐可行性、應用推廣性、簡報表達性為標準，選出2組金獎、3組銀獎、3組銅獎、2組灃食特別獎以及5件優選教案。

本次參賽教案主題豐富多元，有從在地飲食文化出發，展現與土地結合的企圖心，引領孩子能夠認識在地食材；也有教案從民俗辦桌文化角度切入；還有從教案中傳遞「林下經濟」的新概念，議題創新且符合潮流，讓評審難以取捨，經過一番激烈討論才選出決選團隊。

評選過程中，評審對教案中常出現的地瓜、芋頭、稻米特別有感，評審特別提到，在地小人稠的台灣，有很多學校進行農作實有困難，且往往教師帶孩子進行食育課時，作為「活動」的比重遠遠大於「教育」。建議教師設計教案時，可以深度挖掘教育的面向，透過引導與互動，帶領孩子思考飲食對健康、環境、國際觀等層面的影響。

改變孩子的未來從餐桌開始 呼籲校園重視飲食教育同為評審之一的灃食教育基金會副執行長湯惟靜分享：「推動校園營養5餐教育計畫過程，發現校廚與老師在營養午餐中扮演重要且關鍵的角色，繼2019年SUPER校廚大賽後，2020年首度舉辦SUPER食育教師大賽，希望能鼓勵用心推廣飲食教育的工作者，結合灃食所提供的豐富教材內容，以更積極、更具創意教學方式，培養孩子飲食素養，讓食育成為日常教學的一部分。」

此外，為激勵參賽教師們在校落實教案，還將頒贈教學獎勵金給隊伍；而本次參賽的教案未來也會公布在灃食網站上，提供對飲食教育有興趣的老師使用。

灃食教育基金會期待為老師打造揮灑食育創意的舞台，希望每個孩子因老師的投入，在校園中培養出一輩子能帶得走的飲食素養，也期待拋磚引玉，讓更多人投入食育，一起為下一代的飲食素養共同努力!