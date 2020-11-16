泰國蝦吃到飽！朋友拒吃曝原因 她一聽崩潰：我吃了2大盤

吃到飽餐廳提供多樣化的食物，而海鮮和肉類是不少人必吃的菜色，近日一名女網友和友人去吃燒烤吃到飽，結果卻發現對方不吃泰國蝦，詢問之下才知道拒吃原因，讓她不禁好奇「泰國蝦有這麼不堪嗎」，貼文掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，日前跟愛吃海鮮的朋友去吃燒烤吃到飽，店家提供一整缸的泰國蝦供顧客享用，自己心滿意足地吃了2大盤，怪的是友人沒吃半隻蝦，出於好奇便詢問原因。

對方解釋，「泰國蝦是『蝦子裡的吳郭魚』非常髒，這種蝦子便宜不然夜市也不會這麼常見，況且吃到飽供應的蝦子不會有多好，加上有親戚就是吃泰國蝦結果嚴重過敏」，原PO聽完嚇到不知所措，因此決定發文請教網友。

貼文一出，眾人留言回應，「超愛吃，管牠健不健康」、「我覺得很好吃耶」、「有位親戚，樣本數也才1」、「泰國蝦不是最便宜的，白蝦更便宜，但吃到飽提供的蝦子真的不好吃」、「除了明蝦真的大隻又Q甜，我還是最愛吃烤泰國蝦，也是大隻又有火烤的香味，但肉質較不Q彈」、「是沒那麼不堪，但我覺得泰國蝦並不好吃，泰國蝦本身味淡，沒有蝦味，需要搭配調味重的才好吃」。