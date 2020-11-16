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調查局搞丟6公斤安毒 高層開鍘四官員

助高雄眼癌男童赴日就醫 台日攜手全力協助

中央社 / 高雄16日電

為全力搶救右眼罹癌3歲范姓男童赴日就醫，行政院南部服務中心執行長陳政聞今天赴日本交流協會並獲高雄事務所所長加藤英次允諾全力協助，保證會在最短時間內讓男童赴日就醫。

高雄市3歲多男童因罹患視網膜母細胞瘤於4個月大被摘除左眼，後來裝上義眼，不幸的是近期又被診斷出右眼也有癌細胞擴散，經高醫醫師協助聯繫赴日治療，在善心人士的幫忙已經湊到了治療費，但卻還有赴日簽證及因疫情面臨赴日後的隔離問題。

新聞引發各界關注，陳政聞今天偕外交部南部辦事處處長莊恆盛、高雄市議員林智鴻、男童阿嬤潘育宜等人拜會日本台灣交流協會高雄事務所，並當面向加藤英次請求協助，盼早日讓男童赴日就醫不卡關。

據知日籍醫師已安排12月21日讓男童入院治療，需盡快取得簽證。陳政聞同時在臉書（Facebook）貼文指出，經與加藤英次會面，交流協會要潘育宜備妥簽證文件、醫療費用証明，並允協助聯繫醫院及醫生等，日方會基於人道考量，縮短隔離天數，並且儘速核發赴日簽證，並給予後續相關協助。

簽證 日本

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