全台農業缺工10萬卻只能引進3萬人 農會嘆規定不合理

全台農業人力缺口約10萬人，中華民國農會成立非營利就服機構紓解農業缺工現象，以美濃野蓮來說，約需200名外籍農業移工，第一階段引進9人，供不應求。總幹事張永成指出，法規限定農會的本勞與外勞比採用「一比一」原則，全台農會員工加總後只能引進2萬至3萬名移工，應以農會會員數當換算基準才合理，否則人力缺口永遠補不滿。

台灣各地農民普遍面臨高齡化且人力不足問題，為引進農業外籍移工，中華民國農會走訪日本與以色列考察，總幹事張永成發現，日本引入農業外勞8萬人、以色列6萬人，兩地移工政策值得台灣借鏡。

高市農業局指出，美濃農會、茄萣農會與三個合作社在內，總共30名移工申請核可，但只有美濃9人已入境且上工；酪農業部分也核定16位，目前尚未入境。

美濃野蓮、番茄與敏豆等作物都欠缺勞動力，高市議員朱信強指出，野蓮農務異常辛苦，粗估缺工約200人，目前引進的勞動力根本不夠，政府法令限制太多，應該允許外籍配偶的家屬來台依親打工，讓新住民三等親可以補足農村人力缺口。