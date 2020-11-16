首創殺死癌細胞抗體 免疫療法再升級

中研院首創直接殺死癌細胞抗體，未來免疫療法可望更精準！中研院特聘研究員吳漢忠研究團隊16日發表研究成果，針對能使癌症惡化的上皮細胞黏附分子（EpCAM），研發出新抗體EpAb2-6，可抑制EpCAM的訊息傳遞、降低癌細胞中PD-L1蛋白的表現，重新活化T細胞殺死癌細胞的能力，讓癌症免疫療法可望更精準。

EpCAM使癌症惡化

中研院細胞與個體生物研究所特聘研究員兼任生醫轉譯研究中心主任吳漢忠說明，在癌症研究中，EpCAM被廣泛認為是辨認癌細胞的重要標的，是一種在細胞膜上的蛋白質，會大量表達於惡性腫瘤，與癌細胞的遷移、增殖、分化及腫瘤發生、進展有關。

研究團隊發現，它會透過訊息傳遞來穩定PD-L1的蛋白；而PD-L1正是使腫瘤細胞得以逃脫免疫系統監控、導致癌症惡化的蛋白質；2018年獲得諾貝爾生理醫學獎肯定的「癌症免疫療法」，就是經由抑制免疫檢查點蛋白（例如PD-1或CTLA-4）來有效治療癌症。

直接殺死癌細胞

「EpAb2-6是第一個能直接殺死癌細胞的抗體，且能有效抑制腫瘤轉移！」吳漢忠指出，團隊研發出相對應的中和性單株抗體EpAb2-6，可抑制EpCAM的訊息傳遞、降低癌細胞中PD-L1蛋白的表現，進而導致腫瘤細胞死亡及活化T細胞殺死癌細胞的能力，讓癌症免疫療法更精準。

吳漢忠表示，在大腸癌的動物實驗中，EpAb2-6能讓50%的小鼠存活350天以上，而使用一般抗體的小鼠，則都在150天內死亡，EpAb2-6大幅提升了小鼠的存活率；此外，在肺癌的動物實驗同時使用EpAb2-6和PD-L1抗體Atezolizumab的「聯合療法」，發現可有效抑制腫瘤的生長。

「EpCAM常見於大腸癌、肺癌、胰臟癌、頭頸部癌等多種癌症，這項研究成果未來將被廣泛應用在各種不同的癌症診斷和治療上。」吳漢忠說，目前EpAb2-6已取得多國的專利，並獲得科技部價創計畫5000萬元支持，成立新創公司進駐國家生技研究園區，他期望能在2年內進入臨床前試驗。

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