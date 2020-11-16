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優減442飲食法 吃對東西 搭配運動

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
營養師黃韋堯(右起)、營養學之父謝明哲教授、億元資本創辦人蔡涵任等人，出席「優減442飲食法」發表會。記者林俊良／攝影
營養師黃韋堯(右起)、營養學之父謝明哲教授、億元資本創辦人蔡涵任等人，出席「優減442飲食法」發表會。記者林俊良／攝影

健康，是所有人的共同人生目標，其中減肥更是重點之一，因為肥胖容易為身體帶來不良影響。但想要減肥，最重要是增加肌肉量、減少脂肪，坊間有各種減肥方式，但卻不一定有用。營養師黃韋堯的團隊，昨在發表會上，宣布研發出「優減442飲食法」，每天掌握10小時的進食時間，只要吃對東西，搭配運動，也不用餓肚子，能達成增肌減脂。

黃韋堯表示，很多人減肥可能減掉肌肉，而不是脂肪，因此減肥最重要，就是增加肌肉，減掉脂肪，提高基礎代謝率，被稱為營養學之父的謝明哲教授，也出席表示，透過優減442飲食法，能讓身體機能、代謝正常，也建議大家進行低油飲食，減少身體負擔。昨億元資本的創辦人蔡涵任也出席，共同推動優減新生活。

優減442飲食法也是一種間歇性斷食法，調整不同的進食時間，選在人體燃燒代謝循環最好的10小時裡，把食物吃完。實行方法是第一餐與第二餐間隔4小時、第二餐與第三餐也間隔4小時，第三餐吃無負擔食物，2小時內可消化完，讓食物在體內有10小時的循環。

黃韋堯指出，一般正餐約4小時消化完，剛好微餓再吃，讓身體控制10小時內有食物循環，其他14小時不吃東西，以喝水為主，讓身體可以用脂肪當作能量燃燒。據他的團隊實驗，一個月可以瘦4公斤，分段進食能讓體內記憶性燃燒更徹底，調整身體狀態，養成飲食習慣後，之後也不會怕容易復胖。

黃韋堯建議飲食內容，早餐與午餐要吃正餐，內容包括1半的份量吃蔬菜，1／4吃蛋白質食物，1／4吃水果或澱粉醣類，晚餐建議以液體為主，如牛奶、豆漿、代餐等，不吃固體食物，其餘14小時要補充水分，每日喝水量需2,000～3,000c.c.，但要分次飲用，每次200c.c.，一天喝10次，就能補充足夠水分。

另外還建議搭配運動，1周中的1～2天，早上空腹做低強度的有氧運動，用脂肪燃燒產生能量，另外1～2天做肌肉訓練，另外運動完可補充450c.c.的無糖豆漿。

減肥 脂肪

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