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北市抽驗電商販售食品 知名業者2蔬果農藥超標

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
網路平台「菜霸子網路商店」販售的1件青江菜檢驗出2項殘留農藥。圖／北市衛生局提供
網路平台「菜霸子網路商店」販售的1件青江菜檢驗出2項殘留農藥。圖／北市衛生局提供

近年來網路販售電商平台興起，北市衛生局為維護消費者食品衛生安全，針對電商平台販售的生鮮蔬果及冷凍調理食品進行抽驗，總計抽驗15件，其中2件不合格；另外，也檢測34件北市市售中藥材，產品標示檢查皆符合，但品質檢驗部分有1件不合格。

衛生局指出，此次檢測8件生鮮蔬果、7件冷凍調理食品，檢驗項目包含衛生標準（生菌數、大腸桿菌、大腸桿菌群）、殘留農藥，發現由網路平台「菜霸子網路商店」販售的1件青江菜檢驗出2項殘留農藥、1件紅莧菜檢驗出1項殘留農藥，不符「農藥殘留容許量標準」規定。

衛生局表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，可依照違反食安衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。針對不合格產品，衛生局也請來源所轄衛生局通知下架，除不得販售且農政單位溯源處辦並輔導農民正確田間施藥。

中藥材部份，查驗34件的產品包含茯苓2件，柏子仁、款冬花、決明子、知母、當歸、川芎、地黃、熟地、芍藥、三七、茵陳、牛膝、大黃、柴胡、何首烏、酸棗仁、木香、雞血藤、黃柏、山藥、紅耆、半夏、北耆（生）、山茱萸、栝樓仁、黨參、大棗（紅棗）、白朮、藿香、女貞子、麥門冬及甘草等各1件。

標示檢查部份均合格，但品質檢驗項目中，不合格品項為款冬花，被驗出二氧化硫418ppm，逾限量規定150 ppm。中藥材加工過程中會使用二氧化硫燻製，其具有漂白、預防蟲蛀、殺菌防霉等功效，若食入過量恐造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，衛生局已通知販售商及進貨端業者即刻下架不合格產品，並依法核處。

衛生局表示，中藥材重金屬含量或二氧化硫殘留超過限量標準，屬藥事法所稱「劣藥」，依藥事法第21條第3項及第90條規定，製造或輸入劣藥者，可處10萬以上、5000萬元以下罰鍰；販賣或調劑者，可依同法處3萬以上、2000萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，民眾選購時應挑選商譽良好店家，並優先購買當季蔬果，食用或烹煮前確實清洗，烹煮時將鍋蓋打開，降低農藥殘留；購買中藥材除盡量前往合格中藥房外，也盡量選擇色澤自然、包裝及標示完整的產品，烹煮前記得清水沖洗，烹煮時掀蓋煮沸數分鐘再轉小火煎煮，讓用藥更安全。

34件北市市售中藥材，在品質檢驗部分有1件「款冬花」不合格。圖／北市衛生局提供
34件北市市售中藥材，在品質檢驗部分有1件「款冬花」不合格。圖／北市衛生局提供
網路平台「菜霸子網路商店」販售的1件紅莧菜檢驗出1項殘留農藥。
網路平台「菜霸子網路商店」販售的1件紅莧菜檢驗出1項殘留農藥。

衛生局 中藥 農藥殘留

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