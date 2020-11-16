不用害怕被抓！美濃農會替野蓮業者引入9名泰籍移工

台灣農民平均年齡68歲，農村四處可見老農辛勞身影。中華民國農會成立非營利就服機構，優先協助缺工孔急的美濃野蓮業者引進外籍勞力，首批移工今天亮相，來台不到一周已學會拔蓮與清洗等基本程序。農會總幹事張永成表示，第一階段預計引入3千人，逐步紓緩農村缺工問題。

中華民國農會（簡稱全國農會）10月獲准成立非營利就業服務機構，不同於一般外勞仲介公司，農會接受地方農會申請農業移工，僅收取服務費，未向外籍移工收取仲介費。第一批來自泰國的9位移工本月起開始在美濃野蓮農場工作，雇主須提供三餐與住宿，享有勞健保與基本工資保障。

美濃是全台野蓮最大生產區，採蓮工人需要長時間泡在水中採集與清洗，人力需求大且雇工不易，不少業者冒險雇用非法勞工，過去不時傳出非法外勞遭查獲情事。

今早全國農會總幹事張永成會同美濃農會、新市農會與茄萣農會等會人員前往美濃李氏野蓮農場舉辦記者會。張永成指出，全台農業短缺人力約10萬人，而且勞動力老化問題嚴重，農民平均年齡高達68歲，為引入農業移工，陸續前往日本與以色列觀摩，目前已獲准引入百餘名移工，明年度計畫引入3千人。

今年28歲的泰籍移工「小威」下達野蓮田工作，隨後進入水池與其他工人一起清洗野蓮。「小威」透過翻譯說，泰國老家也是務農，過去曾栽種水稻，也當過建築工人，這幾天適應還不錯，不過要泡在水中工作有點辛苦。