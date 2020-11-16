快訊

新增一名印尼籍社福移工確診 11月1日入境無症狀

非洲大戰爆發？空襲機場種族屠殺...衣索比亞內戰失控中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不用害怕被抓！美濃農會替野蓮業者引入9名泰籍移工

聯合報 / 徐白櫻／高雄即時報導
今年28歲的泰籍移工「小威」與其他工人一起清洗野蓮。記者徐白櫻／攝影
今年28歲的泰籍移工「小威」與其他工人一起清洗野蓮。記者徐白櫻／攝影

台灣農民平均年齡68歲，農村四處可見老農辛勞身影。中華民國農會成立非營利就服機構，優先協助缺工孔急的美濃野蓮業者引進外籍勞力，首批移工今天亮相，來台不到一周已學會拔蓮與清洗等基本程序。農會總幹事張永成表示，第一階段預計引入3千人，逐步紓緩農村缺工問題。

中華民國農會（簡稱全國農會）10月獲准成立非營利就業服務機構，不同於一般外勞仲介公司，農會接受地方農會申請農業移工，僅收取服務費，未向外籍移工收取仲介費。第一批來自泰國的9位移工本月起開始在美濃野蓮農場工作，雇主須提供三餐與住宿，享有勞健保與基本工資保障。

美濃是全台野蓮最大生產區，採蓮工人需要長時間泡在水中採集與清洗，人力需求大且雇工不易，不少業者冒險雇用非法勞工，過去不時傳出非法外勞遭查獲情事。

今早全國農會總幹事張永成會同美濃農會、新市農會與茄萣農會等會人員前往美濃李氏野蓮農場舉辦記者會。張永成指出，全台農業短缺人力約10萬人，而且勞動力老化問題嚴重，農民平均年齡高達68歲，為引入農業移工，陸續前往日本與以色列觀摩，目前已獲准引入百餘名移工，明年度計畫引入3千人。

今年28歲的泰籍移工「小威」下達野蓮田工作，隨後進入水池與其他工人一起清洗野蓮。「小威」透過翻譯說，泰國老家也是務農，過去曾栽種水稻，也當過建築工人，這幾天適應還不錯，不過要泡在水中工作有點辛苦。

產銷班長李煥生說，過去雇用非法外勞曾被罰過15萬元，若非不得已誰願意冒險，外籍與本籍勞工的雇用成本差不多，不過外籍人力穩定，不用擔心雇不到工。

中華民國農會成立非營利就服機構，優先協助缺工孔急的美濃野蓮業者引進外籍勞力。記者徐白櫻／攝影
中華民國農會成立非營利就服機構，優先協助缺工孔急的美濃野蓮業者引進外籍勞力。記者徐白櫻／攝影
今年28歲的泰籍移工「小威」下田採野蓮田，在眾目睽睽下工作有點緊張。記者徐白櫻／攝影
今年28歲的泰籍移工「小威」下田採野蓮田，在眾目睽睽下工作有點緊張。記者徐白櫻／攝影
中華民國農會成立非非營利就服機構，今早會同美濃農會、新市農會與茄萣農會等會人員前往美濃李氏野蓮農場舉辦記者會。記者徐白櫻／攝影
中華民國農會成立非非營利就服機構，今早會同美濃農會、新市農會與茄萣農會等會人員前往美濃李氏野蓮農場舉辦記者會。記者徐白櫻／攝影

移工 美濃

延伸閱讀

埤頭好米推到台中消費地 農會打出「埤9米」品牌

大里區農會喜迎百歲超佛心！捐2復康巴士回饋鄉里

宜蘭11農會總幹事遴選登記 唯獨三星農會冒競爭者挑戰

雲林農會總幹事30人登記搶21席 斗南更出現4搶1局面

相關新聞

大樂透爽中100萬！兌獎「只領40萬」 男子氣3年：把錢還給我

大樂透和威力彩中獎率低，不過由於頭獎獎金高，總吸引不少人買幾張來試試手氣，然而卻有網友抱怨，2017年幸運對中「春節大紅包」的6組號碼，原以為能拿到100萬元，結果去領獎時被告知是40萬元，讓他心情大受影響，一氣就是3年之久。

秋老虎來了！吳德榮：日夜溫差大 本周五晚間變天轉涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天(16日)晨間大氣略回暖，但氣溫被夜間輻射冷...

3D列印機加入永續環保行列 以毛小孩客製化家具為構想

硬印HardPrint是進駐M.ZONE的新創團隊，以3D列印起家，在今年成立「Maker, Maker」子品牌。

越老派越新潮！年輕人的老時光 典像濕版攝影工藝

數位化的時代，拍攝一張照片僅需不到一秒的時間，很難想像160年前拍照是多麽浩大而隆重的事。

北市抽驗電商販售食品 知名業者2蔬果農藥超標

近年來網路販售電商平台興起，北市衛生局為維護消費者食品衛生安全，針對電商平台販售的生鮮蔬果及冷凍調理食品進行抽驗，總計抽...

不用害怕被抓！美濃農會替野蓮業者引入9名泰籍移工

台灣農民平均年齡68歲，農村四處可見老農辛勞身影。中華民國農會成立非營利就服機構，優先協助缺工孔急的美濃野蓮業者引進外籍...

官田、北門、安平入選經典小鎮 林佳龍：力推精緻旅遊

交通部評選2021台灣「經典小鎮」， 部長林佳龍今天到官田水雉園區參觀時宣布，台南市有北門區、官田區、安平區3區入選，交...

早產不是誰的錯 醫：再怎麼小心翼翼還是可能難以避免

11月17日是世界早產兒日，台灣早產發生比率大約是一成，每年大約有一萬多名早產兒出生，寶寶提早報到，通常媽媽最自責。不過...

明年起早產兒有專屬健康手札 家長照顧回診更輕鬆

11月17日是世界早產兒日，台灣早產發生比率大約是一成，每年大約有一萬多名早產兒出生。台灣新生兒照護品質高，早產兒存活率...

【抓狂通勤族2】捷運上的NG行為變多了 這些舉止也惹怒過你？

北捷9月平均旅運量已回到疫情爆發前的單日200萬人次以上水準，不過，除了戴口罩最落實，部分捷運禮節卻沒跟著人潮「回來」；即便運量較低時，某些乘客有意、無意的NG行為，都難免讓旁人一不小心就快抓狂、翻白眼，若發生在趕著上班的尖峰時刻，更讓人受不了。

食品擅自宣稱保健功效 立委提案修法最高罰100萬元

國人養生保健風氣日盛，許多食品都會標榜「保健功效」來吸引民眾購買，但並未取得政府規範認證的「小綠人」標章。過去對於業者擅...

高雄空品午前空氣「漸轉橘色」 午後轉好

又是周一上班日，高雄市環保局官方LINE「空品報你知」預測，今天上午有2處測站是稍差等級，中午前空氣品質「漸轉橘色」，午...

熱門新聞

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹受長官提拔 處女別去這防意外

單側鼻塞半年當感冒 五旬婦遭黑色素瘤吃穿顱骨

秋老虎來了！吳德榮：日夜溫差大 本周五晚間變天轉涼

一張圖看天氣！梵高颱風影響曝光 北邊鋒面系統將建立

噪音車罰鍰擬翻倍 夜間加重罰

2020台北牛肉麵節得獎店家誰最夯？獨家網路聲量排行出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。