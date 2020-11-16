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官田、北門、安平入選經典小鎮 林佳龍：力推精緻旅遊
交通部評選2021台灣「經典小鎮」， 部長林佳龍今天到官田水雉園區參觀時宣布，台南市有北門區、官田區、安平區3區入選，交通部將整合各方資源，全力推動精緻旅遊，提高旅遊業者相關收益，也讓民眾更能深入了解經典小鎮的特色。
林佳龍說，台南是文化古都也是文化觀光、產業觀光、生態旅遊重鎮，交通部評選2021台灣經典小鎮，台南3區入選。2019台南有後壁、鹽水入選台灣經典小鎮、2020新化入選，2021入選3區創新高。
林佳龍說，這3個經典小鎮各有特色，將整合各項資源，協助經典小鎮結合食宿遊購行、串連山海發展生態旅遊、精緻旅遊。
他說，台南有山有水，例如北門濱海有國家風景區，也有鹽業文化、宗教文化景點和濱海生態特色，安平有眾多台灣早期開發景點與宗教、特色建築，可以打造成經典旅遊區。官田則有西拉雅國家風景區、官田遊客中心，官田採菱角體驗、產業文化、水雉保育故事都是未來發展經緻旅遊、生態旅遊的經典特色。
林佳龍今到官田綠保標章的菱角田體驗剝菱角、下田採菱角，宣布台南安平、官田、北門入選明年「台灣經典小鎮」。
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