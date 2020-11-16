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早產不是誰的錯 醫：再怎麼小心翼翼還是可能難以避免

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
11月17日是世界早產兒日，台灣早產發生比率大約是一成。本報資料照片
11月17日是世界早產兒日，台灣早產發生比率大約是一成。本報資料照片

11月17日是世界早產兒日，台灣早產發生比率大約是一成，每年大約有一萬多名早產兒出生，寶寶提早報到，通常媽媽最自責。不過專精於高危險妊娠及早產兒照護的醫師都強調，大部分早產都是不明原因，就學理來講，再怎麼小心都還是有一定比例的早產會發生，媽媽不要太過自責。

林口長庚醫院兒童內科部副部長朱世明表示，台灣雖然少子化，但早產兒總量沒有下降，與其他已開發國家類似，發生機率都接近10%。就算再積極安胎，在完善的產前教育，還是有一部分的產婦不可避免會早產。

早產兒基金會董事長陳治平表示，足月的定義是37周，但如果在35到36周有早產的跡象，就算安胎也不會安太久。雖然醫療照護品質很高，這個周數出生的寶寶也可以活得很好，只是還是可能有些呼吸還不順暢的問題，需要住院幾天，這對於媽媽來說是心理負擔，也會耗用醫療資源。畢竟對胎兒來說，在媽媽體內多待一天，勝過在體外待好幾天，所以一般還是會希望安胎到37周再生。

朱世明表示，不論醫療再怎麼進步，安胎藥怎麼用，就算周數還不足，有時候如果子宮頸都全開了，還能怎麼辦呢？只能盡量維持氧氣溫度穩定、給予各器官最好的支持、幫助順產、減少後遺症，這些台灣的醫療團隊都可以做得到，早產兒存活率已經很高。未來更努力的重點，是幫助家長照顧得更好、早產兒活得好，盡量與足月寶寶相當，這樣的早產兒醫療就沒有遺憾了。

既然早產有時難以避免，使用安胎藥的主要目的，其實是為寶寶爭取關鍵的48小時來用藥或轉診。陳治平表示，台灣現有的安胎藥物療效各有不同，在對於預防早產，都有其局限性。安胎藥的使用目的不是一定要把寶寶安到多大，重要的是延長至少48小時，爭取時間使用一些藥物，例如幫助胎兒肺泡成熟。

爭取時間也能用於轉診。陳治平表示，高危險的產婦到有充足醫療資源可以照顧早產兒的醫療院所再生產，就是現在相關政府單位及醫療專業團體都在推廣的「胎內轉診」。因為如果等寶寶出生後才轉診，轉診過程要考量的風險會更多。

陳治平表示，多胞胎、內科疾病、營養不良、體重過重、高齡等，都是隨著時代變遷、晚婚晚育之下，較容易出現的早產風險因子，所以媽媽先把自己照顧好最重要。然而，大多數早產是找不出原因或同時有多重原因，媽媽也不要過於苛責自己。

陳治平提醒，早產的預警徵兆很多，基本上因人而異。如果懷孕過程感覺到子宮收縮頻率明顯增加、類似於白帶分泌物的明顯增加，或是忽然腰痠、下腹出現類似生理痛，如果稍微休息卻沒有改善，都建議要趕緊就醫檢查。

早產 子宮

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