明年起早產兒有專屬健康手札 家長照顧回診更輕鬆

11月17日是世界早產兒日，台灣早產發生比率大約是一成，每年大約有一萬多名早產兒出生。台灣新生兒照護品質高，早產兒存活率已大幅進步，後續照護品質更形重要。然而，過去早產兒卻沒有專屬的兒童健康手冊，傳統的兒童健康手冊的發展里程及成長曲線紀錄，都是依足月兒設計，早產兒家長只能自己想辦法記錄寶貝成長，再怎麼仔細也難免會漏失或偏離重點。

上述照護和記錄的艱難，即將走入歷史。明年元旦起，早產兒家長都可以擁有一本「早產寶寶健康手札」，等於是專屬於早產兒的兒童健康手冊。這是國民健康署集結國內相關醫療專業團體、早產兒基金會，共同編撰而成，趕在今年世界早產兒日前夕，獻上這份送給全國家長的禮物。

目前矯正年齡6個月的棠棠，是第一批試用這本手冊的幸運兒。棠棠媽媽看著寶貝成長的影片，忍不住紅了眼眶，說起過去10個月的照護歷程，聲音仍微微顫抖。

棠棠出生時只有675公克，全身插滿管子，經過醫護人員長達五個月細心照顧，媽媽才終於能親自抱抱她。棠棠媽媽說，棠棠出生剛好適逢新冠肺炎疫情期間，為了保護脆弱的早產兒，醫院不允許會客，她只能盡量擠奶，天天親送到醫院，把握交付母乳的時間，詢問醫護人員棠棠的情況。

棠棠媽媽說，帶著還需要氧氣機和鼻導管的棠棠回家之後，才是挑戰的開始。她開玩笑說，「人家說生完小孩會笨三年」是真的，照顧棠棠手忙腳亂之餘，隨手抓一張白紙寫下紀錄，很容易就會弄不見。有時候想到要問醫師的問題，但回到門診反而腦筋一片空白，忘記該怎麼說。

棠棠媽媽說，自從有了這本手札，不但能夠清楚掌握照顧早產兒需要注意的事項、可用的資源，任何需要記錄的事項，都可以有系統、很快速的記載下來，從此與醫師溝通就不再有遺漏。最令棠棠媽媽感動的是，當她在手札中一筆一筆記下棠棠的體重、奶量，等於是一次一次見證了寶貝也這麼努力在長大、慢慢在進步。

林口長庚醫院兒童內科部副部長朱世明表示，台灣醫療進步，早產兒存活率很高，出院後接續的照護是目前努力的重點。研究顯示，資訊充足度、家庭及社會支持越好，早產兒在18個月、24個月的發展都會更好。早產兒家長的壓力，來自於出院那一刻，過去國健署已推出「早產兒居家照顧手冊」電子書，現在再加上「早產寶寶健康手札」，有助早產兒家庭取得即時正確的資訊，降低慌恐程度，讓早產兒健康成長，沒有遺憾。