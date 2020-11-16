大樂透爽中100萬！兌獎「只領40萬」 男子氣3年：把錢還給我

大樂透和威力彩中獎率低，不過由於頭獎獎金高，總吸引不少人買幾張來試試手氣，然而卻有網友抱怨，2017年幸運對中「春節大紅包」的6組號碼，原以為能拿到100萬元，結果去領獎時被告知是40萬元，讓他心情大受影響，一氣就是3年之久。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，過年時花200元買了電腦選號4組，結果其中一組「01、04、11、19、23、40」與春節大紅包開出的號碼一樣，幸運爽中100萬元，怎知接下來的發展遠遠超出他的預料。

原PO提到，當時興高采烈地去領獎，沒想到卻只能領40萬元，因為這組中獎號碼也有人對中，因此100萬元需要對半平分，扣稅後剩下40萬元。原PO表示「想找3年前和我對中同組號碼的人，原本我心情很好地去領獎，被你搞到因為太生氣得了憂鬱症，如果你還有惻隱之心，請把40萬還給我謝謝」。

貼文一出，網友大笑回應，「他應該也想跟你說一樣的話」、「笑死，好不容易中了還要對分」、「3年了，施主該放下了」、「他都沒怪你了…你還反過來怪他」、「這篇夠廢」、「能得多少都是注定的，不用想太多」、「你怎不考慮把40萬還他」。