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不會再迷惘！Snapask 時課問攜金鐘教授開生涯規劃課

文 / Snapask 時課問 提供

「不完美科系選擇學」帶你探索自我、找到人生定位

圖／Snapask 時課問 提供
圖／Snapask 時課問 提供

在全球學校教育因疫情影響而停擺，紛紛採用遠距直播上課之際，科技成為數位轉型的最佳推手。亞洲自學科技領導品牌 Snapask 時課問受 IC 之音竹科廣播《創意領航家》邀請，與甫拿下第 55 屆電視金鐘獎節目創新獎的國立臺北藝術大學教授李明璁進行對談，討論在後疫情時代，如何結合科技與教育，為台灣教育環境帶來全新改變。

結合108課綱「適性揚才」概念，Snapask 時課問攜李明璁開設探索生涯規劃新課程
Snapask 時課問幕僚長蘇詩涵發現，在全球疫情持續蔓延下，遠距教學與線上課程已成為老師與學生互動的新模式，過去在課堂上害羞不敢發問的台灣學生，在匿名的環境且沒有同儕注目的壓力下，反而願意主動問問題，展現出積極學習的態度。根據 Snapask 時課問數據，疫情期間用戶成長 25 %，學生的使用時間也從原先半小時拉長至一小時，題數更從原先詢問 2 至 3 題增加了 3 倍以上。

李明璁教授也帶來在教學現場的第一手觀察。他指出，大學生已養成除了課堂聽課以外，利用網路搜尋資料、自主延伸學習的習慣。「但我不認為數位時代的線上資訊將會完全取代老師，學生同時更需要的是為人師的切身經驗傳承，這甚至是一種古老拜師學藝精神的復興。所以相對老師而言，也需要重新調整自己在數位與傳統中扮演新的角色。」

換句話說，學生已從被動接受轉為主動學習，老師們也從單純教學轉變為經驗傳承的角色，這與 108 課綱提倡的「適性揚才」概念不謀而合。因此，Snapask 時課問特別攜手李明璁教授推出「不完美科系選擇學」線上課程，讓高中生在課程中自主學習、反思，不因疫情並打亂了升學計畫，更能利用課程輔助規劃出最適合自己的選系規劃。

Snapask 時課問提供一站式學習資源，助學子探索興趣找到人生定位
另一方面，在後疫情時代「新常態」的教育模式下，學生雖然可以利用直播與線上課程的方式學習，但真正的學習，其實是在看完成課程後才開始。

Snapask 時課問幕僚長蘇詩涵表示，Snapask 時課問在台灣擁有近 5 萬名的高學歷大學生家教，透過技術與演算法即時媒合學生與家教的學習供需，並導入 AI 分析個人學習曲線與盲點，藉由即時問答、教學影片等一站式學習資源協助學生自主學習。疫情期間更協助超過 25 萬全台國、高中生在 30 秒內即時媒合家教，隨時銜接學習後的疑難雜症。

不僅如此，橫跨港、台、星等亞太共九個市場的 Snapask 時課問，在東南亞市場也因應疫情停課期間，與受學生歡迎的家教老師共同開設 Snapask Live Class，讓學生依據 Snapask 課表加入直播課程並即時與老師進行互動，不讓學習進度因為停課中斷或落後。未來，台灣也將跟進開設 Live Class，學生不只可免去學校與補習班的舟車勞頓，更能輕鬆且彈性地安排課後時間。

Snapask 時課問推廣自主學習科技，幫助學生從探索自身興趣，到培養離開校園後的職場軟實力，在自主學習的旅程上，找到自己的人生定位。

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關於 Snapask 時課問
Snapask 時課問創立於 2015 年，作為亞洲自學科技領導品牌，目前在全亞洲包含港、台、星、馬、印、泰、日、韓、越等共計 9 個市場，使用人數超過 350 萬名學生，支援即時解題的活躍家教數達 35 萬人。擁有從線上到線下的多元學習資源，提供學生即時媒合家教解題、線下小班教學，更延伸到離開校園後的職場軟實力線上課程，讓人人都有機會透過自主學習發揮潛能與天賦，為每一個學生打造長期而持續的學習旅程。
官方網站：https://snapask.com/

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