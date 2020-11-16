對亡父的真情告白！徐若瑄：我永遠是你的，是你的心肝寶貝

今仔日 你牽阮的手 你疼阮的心 我攏知影 阮不是別人的 免煩惱傷心話 我永遠是你的 是你的寶貝 明仔載 換我牽你的手 我疼你的心 乎你知影 阮不是別人的 免感覺會歹勢 我永遠是你的 是你的心肝寶貝

這首《別人的》，是徐若瑄所親自填詞的歌曲，更是電影《孤味》中，令人動容的片尾曲，而且是獻給已逝父親的作品──這首首次使用閩南語填詞的作品，全曲從創作到完成、甚至歌名的定案，徐若瑄都感受到父親在冥冥之中與她相伴。

《孤味》故事描述，林秀英（陳淑芳飾）是台南赫赫有名的餐廳老闆，在丈夫（龍劭華飾）無聲無息地離家後，便靠著賣蝦捲，獨自撫養三個女兒長大成人，不僅把蝦捲從路邊攤賣到開餐廳，三個女兒更是成就非凡，大女兒阿青（謝盈萱飾）是國際舞者，二女兒阿瑜（徐若瑄飾）在台北當整形醫生，小女兒佳佳（孫可芳飾）則接手自己的餐廳事業。

眼看就要苦盡甘來，秀英卻在70歲大壽當天接到丈夫離世的噩耗，在替這位有名無實的丈夫籌辦喪禮的同時，竟意外迎來了另一位陪伴丈夫度過晚年的女人，令她不得不再次面對內心埋藏已久的怨懟……

電影和真實人生的映照

徐若瑄分享，《孤味》劇情其實與自己的真實人生十分相似──當年和離家多年的父親再度聯繫時，身旁也有一位女朋友陪伴、照顧著爸爸，讓她心中充滿感謝。

其實，在現實生活中，徐若瑄的父親有很長一段時間沒有跟家裡聯絡，不過，她一點都沒有怨恨父親。

「因為怨恨不能解決問題呀！」她說，她喜歡解決問題，所以從小就不喜歡花時間在抱怨，因為抱怨對自己一點用也沒有，「我覺得我的正面樂觀，都是因為遇到事情就會想要去解決，解決之後就往前走，從小就這樣，但我不知道為什麼會這樣。」

像是她兒時，父母每天爭執要離婚時，徐若瑄也是一滴眼淚都沒掉，「我看到他們在吵架，還想說離一離好了，這樣還比較好，因為我愛我媽媽，我也希望媽媽開心。」

母親的偉大堅強 讓徐若瑄更加獨立

很早就出道的徐若瑄，是為了給媽媽更好的生活圖／很早就出道的徐若瑄，是為了給媽媽更好的生活

媽媽的偉大，也在她的心底萌芽，好比說，雖然父親從小就做了很多並不適合家庭的事情，但母親很樂觀，從來沒把這些事情跟兒女說，「媽媽把爸爸的形象顧的很好，在我們的心裡面，爸爸的形象沒有受太多傷。」

她分享，「很多父母離異之後都會講對方的壞話，但其實這對小孩來說是很無助的，因為他們也沒辦法……不應該把大人的問題丟給小孩，這點我媽真的做的很好。媽媽很偉大又很善良，因為她不想讓孩子知道這有多麼不愉快。」

事實上，從小學六年級父親離家後，一直到18歲時，父女才重新連繫上。

當年，之所以離家多年的父親突然間願意回來，並不是因為生病，「那時候會接觸是因為我當時已經是公眾人物了，就有一些作品，但我爸爸不能理解那些作品，所以他很生氣、很生氣所以出現了。」

但徐若瑄強調，她所做的事情和決定從來沒有後悔，而且都會自己扛下責任。

自幼家境困苦 只想賺錢給媽媽好生活

她說，「我有個使命，是因為媽媽一個人養家很辛苦，所以我覺得我就是要賺錢照顧我媽媽，從小就想著要賺錢。」

徐若瑄形容，就是因為成長過程太辛苦了，很多同學從小就會出去玩，鉛筆盒漂漂亮亮又很多功能；但那時候的她，只能站在操場上看飛機，「所以我就覺得，要賺錢、帶媽媽出去玩、要給媽媽買房子，不要再一直搬家。」

漸漸的，隨著歲月的增長和蛻變，徐若瑄形容和父親生前的關係，就像是「不打不相識」，也慢慢的從這個過程中看到「這世界上沒有真正的壞人」，父女之間也慢慢的破冰、有互動，進而看到他可愛的一面。

父親也有他可愛的一面

「我爸也是一個很孝順的人，非常的重義氣在他的兄弟上，這就是他很可愛的地方。他的個性行俠仗義很愛笑，有他在的地方都充滿了歡樂，我就發現他在朋友間的人緣非常好，也對父母非常孝順，這就是他可愛的地方。」

於是，做女兒的開始看到父親的優點，遂用愛去感化、將他從兄弟圈拉回來，「他之前就常常喝酒、熬夜，所以後來肝也壞掉、腎也壞掉，晚年的病也很嚴重。」

不過徐若瑄說，「他是個很愛笑的人，所以後來就算病痛得很辛苦，他還是帶給身邊的人很多歡樂，好像無論多苦，都還是覺得沒什麼大不了」

這10年來，父親就像是為了彌補從前對家庭缺乏的愛，漸漸把他的關懷都放在孫子身上，他也換了電話、過濾掉許多朋友，回歸平靜的生活。

用同理心感化無數人

「一個人在外面漂泊太久了，你沒有家、沒有家人的愛，有時候你真的會迷失，後來我們慢慢給他溫暖、他終於慢慢平衡回來。」

徐若瑄說，希望透過這部電影，讓大家更懂得同理心，畢竟每個人的成長環境都不太相同，有的人很美滿、有的人則是在單親家庭中長大。

當演員很幸福的是，因為要演繹不同的人生，所以會更有同理心地去接受或理解不同人的好。

「演員可以讓我們更有同理心去看待事情跟人，所以看待生活，也會更善、更好，做演員就像上一堂心理學，是一個非常好的工作，這也是我喜歡當演員的原因。」

（作者／魯皓平 本文出自2020.11.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）