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秋老虎來了！吳德榮：日夜溫差大 本周五晚間變天轉涼

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局表示，16日、17日兩天基隆北海岸、台灣東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。圖／中央氣象局提供
中央氣象局表示，16日、17日兩天基隆北海岸、台灣東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。圖／中央氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天(16日)晨間大氣略回暖，但氣溫被夜間輻射冷卻抵銷而稍降，截至5時平地最低氣溫仍在17度左右(新北雙溪區16.7度，花蓮壽豐鄉16.7度，台東鹿野鄉16.8度，桃園大溪區17.0度，新竹寶山鄉17.5度)。

吳德榮說，今晨紅外線雲圖顯示，華南仍有原「梵高」輸送的中高雲，再傳送至台灣附近時，只剩鬆散的高層雲(As)及高積雲(Ac)。雷達回波合成圖亦顯示，台灣附近已無明顯回波；各地無降雨。

中央氣象局表示，今、明（16日、17日）兩天基隆北海岸、台灣東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；東半部（含綠島、蘭嶼）、基隆北海岸、馬祖及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，週三至週五(18至20日)各地晴朗穩定、紫外線強，白天微熱早晚涼，高溫可達33度左右，為典型「秋老虎」的天氣。

但週五晚至下週(22)日有一小股東北風南下，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨，大台北東側平地及東部的降雨機率也略提高；冷空氣雖不強，但白天氣溫將因雲多降雨而明顯下降，天氣轉涼。桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大的天氣。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週日晚東北風水氣增多，迎風面大台北、東北部及東部降雨更趨明顯。背風面桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定的天氣。

吳德榮 天氣動態 秋老虎

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