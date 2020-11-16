AKAME新品牌MATHARIRI首度曝光，用原住民食材搭干邑

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

AKAME主廚彭天恩（Alex）口中的新品牌——屏東秘境餐廳「MATHARIRI山菜野寮」，終於在媒體面前首度曝光。不過這次MATHARIRI山菜野寮的亮相，並不算是完整登場；因為硬體空間還沒完成，所以仍是使用AKAME的空間，但透過與法國干邑品牌馬爹利（Martell）的聯名活動「傳世饗宴」第一站——MARTELL X MATHARIRI，在媒體面前初試啼聲，以餐酒搭來詮釋馬爹利「敢為一刻，勇創傳奇」的核心精神。

MATHARIRI跟AKAME一樣是魯凱族語。AKAME的意思是「烤」，以原木燒烤方式呈現台灣原住民新式料理；MATHARIRI的意思則是「各種美好」，由彭天恩與一起長大的部落夥伴徐忠和（Master）攜手催生，擁有絕佳視野，很可能是屏東最美麗的秘境餐廳。

彭天恩說：「AKAME與MATHARIRI不僅是分享平台，希望藉由臺灣豐富資源創造共幸，未來有摯友Master相伴，共同以山林中最熟悉食材與多年肉類專精經驗，引領老饕走進部落，體驗他心中的饗宴，傳承熱情與永恆。」

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今天晚上的餐酒搭配，就從一道微煙燻旗魚展開。以炙烤熟成台東旗魚配上煙燻烘乾番茄、愛玉、醋漬蘿蔔與紫蘇馬告酸甜汁，酸甜酸甜的調性，恰好與馬爹利名仕豐富的檸檬、李子果香與絲綢般的溫潤口感相互呼應，發揮「一加一大於二」搭配魅力。

炙烤熟成台東旗魚/煙燻烘乾番茄/愛玉/醋漬蘿蔔/紫蘇馬告酸甜汁。搭配馬爹利名仕。圖／馬爹利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

第二道選擇屏東特有的乳鴿，風乾熟成經柴火細細慢烤，表皮恰到好處的焦糖味搭配馬告清香，搭配上馬爹利藍淬燕以波本橡木桶二次熟成所形成的木質調香氣，交互輝映下，不但讓乳鴿的風味更具層次感，也讓藍淬燕的木質香氣更立體。

柴火燒烤風乾熟成屏東乳鴿/馬告風味醬汁/馬告粉。搭配馬爹利藍淬燕。圖／馬爹利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

第三道則是彭天恩特別為馬爹利藍帶所創作的新菜，將雞胸肉事先以馬爹利藍帶和馬告、白胡椒、屏東可可豆醃製，再直火炙烤，搭配上香檬金桔醬的蜜餞果香與新鮮蘋果風味，讓馬爹利藍帶優雅的紫羅蘭香氣更加風華絕代，干邑也進一步讓雞肉吃起來更甜。

炙烤雞胸/蘋果沙拉/香檬金桔醬。搭配馬爹利藍帶。圖／馬爹利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

主餐則選用熟成二週台灣黃牛沙朗，以炙烤手法賦予肉質外焦酥內滑潤，讓台灣黃牛特有香氣和嚼感與穿透馬爹利X.O.，濃厚風味互相共鳴補強。

熟成二週台灣黃牛沙朗。搭配馬爹利XO。圖／馬爹利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

尾聲遵循「法式生活藝術」，甜點選用不同品種蘋果，部分採慢火烘烤、部分以馬爹利經典酒款藍帶入菜製成果泥，以多元手法打造截然不同口感，展現台灣高山種植蘋果所擁有的各式風味，映襯馬爹利藍帶豐富層次。

甜點蘋果。搭配藍帶。圖／馬爹利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

馬爹利今年特別強調「敢為一刻，勇創傳奇」概念，開啟「傳世饗宴」系列活動，向世人宣告馬爹利所追求的新核心價值。馬爹利認為，貫徹成功的傳奇是從每一刻勇敢積累，今年將與多位傳奇名廚合作，彭天恩正是第一位，希望透過這些名廚們堅持追求夢想的「敢為時刻」，傳遞馬爹利「勇創傳奇」理念。

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