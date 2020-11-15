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「被政治耽誤的歌手」 民進黨前發言人奪台灣大演唱獎

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
第14屆myfone行創獎原創歌曲中的最佳演唱人獎-鄭朝方(右)與獲得包含三獎以及最佳詞/曲創意的葵因。圖／台灣大哥大提供
第14屆myfone行創獎原創歌曲中的最佳演唱人獎-鄭朝方(右)與獲得包含三獎以及最佳詞/曲創意的葵因。圖／台灣大哥大提供

第十四屆myfone行動創作獎今揭曉。疫情讓人們悶在家，創作能量反而爆棚，行創獎中的「原創歌曲組」、「微電影組」收件量分別較去年成長三成四與八成，創下最高徵件紀錄。雖然參賽件數創新高，向來競爭激烈的「原創歌曲組」卻出現首次首獎從缺。而歌曲組最佳演唱人由新生代政治人物鄭朝方以客家歌曲「家書」奪下，令他笑稱自己不知該說是「被政治耽誤的歌手」，還是「被歌唱耽誤的政治人物」。

「最佳演唱人」共三組角逐，包括Quinn葵因「樂色」、Charis蔡佳靈「不用很久的以後」以及鄭朝方「家書」。鄭朝方曾任民進黨發言人、客家事務部主任，是民進黨推動客家文化的新生代政治人物。他今天現場高歌全客語的「家書」，歌聲溫柔醇厚，拿下最佳演唱人獎後感性表示：「這片土地上的歌，就是我們的母語。」

「微電影組」百萬首獎「剝皮辣椒」，以一對情侶間的用餐對話，快速詮釋雙方由平淡日常莫名進入緊張對立的互動關係。導演李祈悅畢業於北藝大電影系，她自承畢業後只能拍廣告片謀生，此次找來同學一起拍，現場只有兩個演員，攝影剪接調光全部自己來，卻在畫面構圖上勇敢挑戰陳規。該片已獲得巴黎、比利時、美國及倫敦等影展肯定。

「微電影組」行動影片首獎「寶村便當」，透過停格動畫搭配手機拍攝真人畫面，並以藝術家與居民共餐為主題，溫暖中洋溢創意。作者蔡易錦與吳岳鴻表示，感謝寶藏巖和寶藏巖的居民，「讓我們走進他們的生活」。「故事接龍」首獎由林詠翔以「對決」拿下，他表示，生活中無時無刻面臨各種對決或挑戰，「輸贏並不重要，最重要的是想辦法製造下一次對決，並在心內保持溫柔與人性。」

微電影 鄭朝方 民進黨

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