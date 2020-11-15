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白蘿蔔營養豐富熱量低 農委會傳授3項挑選秘訣

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會今天在臉書傳授白蘿蔔挑選三項秘訣。圖／取自農委會臉書
農委會今天在臉書傳授白蘿蔔挑選三項秘訣。圖／取自農委會臉書

白蘿蔔又叫「菜頭」，營養豐富熱量低，農委會今天在臉書傳授白蘿蔔挑選三項秘訣，記得購買表皮光滑、有重量感，且手指輕彈聲音清脆的白蘿蔔。

農委會表示，白蘿蔔屬於十字花科作物，生長迅速、栽培容易，且熱量極低，富含大量維生素、纖維質、水分、蛋白質、脂質、礦物質等，是一項健康食材。台灣北中南都有產白蘿蔔，其中雲林、彰化、嘉義、高雄產量最多。

農委會說，頗具盛名的「白玉蘿蔔」則是高雄美濃特產，只有種在美濃的日本朝陽早生種蘿蔔，才有資格叫「白玉蘿蔔」，每年11、12月盛產，特色是整株都可吃，葉片可打成汁、汆燙、醃製雪裡紅，肥根可煮湯、生食、涼拌、醃製蘿蔔乾。

至於白蘿蔔該怎麼選購？農委會提醒，記得挑選表皮光滑、有重量感、手指輕彈聲音清脆，就能買到品質優良的白蘿蔔。

農委會 美濃 嘉義

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