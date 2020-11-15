一張圖看天氣！梵高颱風影響曝光 北邊鋒面系統將建立

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」表示，梵高颱風正在侵襲越南，其雲系隨著中高層氣流移動到台灣上空，昨天到今天西半部斷斷續續出現雨勢，但隨著梵高颱風逐漸遠離，對台灣天氣影響將愈來愈少，各地天氣逐漸放晴，未來一周都是穩定天氣。

氣象局說，梵高颱風登陸越南，日本附近高壓逐漸東移，本周台灣天氣將轉為晴朗穩定、溫暖舒適，只有迎風面的東半部有零星降雨機率，各地白天甚至感覺微熱，但早晚還是涼涼的，記得帶件薄外套出門。

氣象局說，18日北邊鋒面系統開始建立，並逐漸通過中國東南沿海，馬祖、金門將有霧或低雲，交通往返可能受影響。

氣象局提醒，周三以前北海岸、東海岸、恆春半島及馬祖可能有長浪，海邊活動要注意安全。