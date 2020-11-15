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單側鼻塞半年當感冒 五旬婦遭黑色素瘤吃穿顱骨

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
衛福部南投醫院放射腫瘤科陳韻之指出影像檢查可看出患者左側鼻腔有6公分腫瘤。圖／南投醫院提供
衛福部南投醫院放射腫瘤科陳韻之指出影像檢查可看出患者左側鼻腔有6公分腫瘤。圖／南投醫院提供

南投縣吳姓婦人去年鼻塞達半年，原以為是感冒或過敏，後因伴隨流鼻血和臉部麻痛，同年底赴南投醫院求診發現罹患「鼻腔黑色素瘤」，且已破壞顏面骨頭與顱骨，無法手術而危及生命，幸經化療及醫護團隊照料才保住一命，持續治療中。

南投醫院指出，該名吳姓患者年約五旬，去年中旬就出現單側鼻塞症狀，但她以為是一般過敏或感冒，起初沒放在心上，未料半年多來，不僅病況沒改善，還流鼻血、臉部麻痛，去年底在家人陪同下就醫，才發現罹患罕見的「鼻腔黑色素瘤」。

更糟糕的是，吳婦的左側鼻腔不僅已被6公分大的黑色素腫瘤佔據，腫瘤甚至已蔓延到左眼窩、左鼻腔左上頜竇都是，造成顏面骨頭與顱骨破壞，病徵已到癌症第四期，不僅已經到了無法手術的地步，還可能危及生命，因此緊急評估治療。

院方表示，因已無法透過手術清除腫瘤，放射腫瘤科醫師團隊評估後建議，先以化學治療合併放射線治療，改以免疫療法搭配放射線繼續治療，透過電腦斷層追蹤，發現腫瘤逐漸縮小，最後甚至完全消失，但仍須固定回診追蹤病情持續治療。

該院放射腫瘤科醫師陳韻之說，鼻腔黑色素瘤為惡性腫瘤，因最初症狀常有單側鼻塞、流鼻血或頭痛等表現，病患常誤以為是感冒，不以為意，等到察覺不對勁就醫時，腫瘤通常已經很大，甚至侵蝕頭顱骨，影響到腦部，也增加治療困難性。

陳也提到，鼻腔黑色素瘤病程快速，相當危險，當它長至一定大小就無法手術治療，就算經妥適治療，5年存活率也恐小於25%，因此建議民眾別輕忽單側鼻塞、流鼻血症狀，若上述病況長期未改善，甚至有頭痛狀況，應盡快就醫接受診察。

衛福部南投醫院放射腫瘤科陳韻之醫師看診示意圖。圖／南投醫院提供
衛福部南投醫院放射腫瘤科陳韻之醫師看診示意圖。圖／南投醫院提供

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