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單側鼻塞半年當感冒 五旬婦遭黑色素瘤吃穿顱骨
南投縣吳姓婦人去年鼻塞達半年，原以為是感冒或過敏，後因伴隨流鼻血和臉部麻痛，同年底赴南投醫院求診發現罹患「鼻腔黑色素瘤」，且已破壞顏面骨頭與顱骨，無法手術而危及生命，幸經化療及醫護團隊照料才保住一命，持續治療中。
南投醫院指出，該名吳姓患者年約五旬，去年中旬就出現單側鼻塞症狀，但她以為是一般過敏或感冒，起初沒放在心上，未料半年多來，不僅病況沒改善，還流鼻血、臉部麻痛，去年底在家人陪同下就醫，才發現罹患罕見的「鼻腔黑色素瘤」。
更糟糕的是，吳婦的左側鼻腔不僅已被6公分大的黑色素腫瘤佔據，腫瘤甚至已蔓延到左眼窩、左鼻腔左上頜竇都是，造成顏面骨頭與顱骨破壞，病徵已到癌症第四期，不僅已經到了無法手術的地步，還可能危及生命，因此緊急評估治療。
院方表示，因已無法透過手術清除腫瘤，放射腫瘤科醫師團隊評估後建議，先以化學治療合併放射線治療，改以免疫療法搭配放射線繼續治療，透過電腦斷層追蹤，發現腫瘤逐漸縮小，最後甚至完全消失，但仍須固定回診追蹤病情持續治療。
該院放射腫瘤科醫師陳韻之說，鼻腔黑色素瘤為惡性腫瘤，因最初症狀常有單側鼻塞、流鼻血或頭痛等表現，病患常誤以為是感冒，不以為意，等到察覺不對勁就醫時，腫瘤通常已經很大，甚至侵蝕頭顱骨，影響到腦部，也增加治療困難性。
陳也提到，鼻腔黑色素瘤病程快速，相當危險，當它長至一定大小就無法手術治療，就算經妥適治療，5年存活率也恐小於25%，因此建議民眾別輕忽單側鼻塞、流鼻血症狀，若上述病況長期未改善，甚至有頭痛狀況，應盡快就醫接受診察。
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