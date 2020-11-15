唐獎永續發展獎得主示警 氣候變遷將在十年內改變生活

今年是世界地球日50周年，慈濟基金會今天舉辦第六屆慈濟論壇，以「未來地球與綠色行動」為主題，邀請2018年唐獎永續發展獎得主Veerabhadran Ramanathan發表演說，他強調，氣候變遷影響如同COVID-19疫情，將在10年內改變人類生活方式，接下來的10年相當關鍵，需要全球攜手合作共同解決。

唐獎教育基金會執行長陳振川也受邀在「氣候緊急狀態與永續行動」專題討論擔任與談人，他提及疫情大流行併同災害發生時，預防、救災、減災及重建準備及推動更具挑戰性，呼籲政府應結合NGO及企業共同努力，多做教育推廣。

Ramanathan曾向天主教宗方濟各提出，全球暖化其中一個原因是富裕國家極端的消費主義，讓最不需為全球暖化負責的難民、窮人承受最多全球暖化的後果，促使方濟各重視氣候變遷嚴重性。Ramanathan深信透過「宗敎影響力」，更能使一般民眾意識氣候變遷課題，至今他仍在美國基督敎各敎會及組織宣傳及推廣教育。

Ramanathan今天演講指出，必須成立結合科學、宗教和政策的聯盟說服大眾立即採取措施對抗氣候變遷的必要性，2017年一場梵蒂岡會議結論已提及，燃燒化石燃料造成的氣候變遷將使大量物種消失，也就是說氣候變遷嚴重性足以造成生存威脅。若不減緩氣候變遷，預估2060或2070年之後，氣溫有50%可能性會上升4至5度，但溫度也有5%至10%可能性會上升6至8度。

Ramanathan說，地球暖化與極端氣候具有相當緊密關係，近年加州野火肆虐，主因起於土壤、樹林與植物水分蒸發，導致該地區乾旱嚴重引發野火燃燒，同樣情形也發生在飽受颱風襲擊的東南亞地區，當地球愈來愈熱，海洋潛熱升高至大氣中，進而增加颱風強度。