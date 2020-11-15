獅子座流星雨17日達極大期 無月光干擾適合觀測

台北市立天文科學教育館表示，獅子座流星雨17日前後達極大期，每小時可見約15顆流星，因無月光干擾，為觀測好時機；因應可能湧現觀星人潮，陽明山實施彈性交管。

天文館指出，獅子座流星雨17日前後達極大期，估計每小時最多可見約15顆流星。由於近朔，無月光干擾，所以當輻射點在午夜升起後至天亮前都可觀賞，觀測條件良好。

天文館表示，獅子座流星雨的流星平均速度居所有流星雨之冠，可達每秒約71公里；另，觀賞流星雨不需要特殊設備，民眾只需前往視野遼闊、無光害處，以肉眼觀賞即可。

台北市交通局表示，因應可能出現大量觀星人潮，陽明山地區將視天氣及交通狀況，仰德大道實施彈性交通管制，就現場車輛疏導折返或引導駛至其他替代道路；另將適時增加陽明山地區公車班次。

獅子座流星雨的母彗星為第55號週期彗星譚普—塔托彗星（55P/Tempel-Tuttle），每隔33年通過近日點附近時，會在軌道上殘留大量塵埃物質，若地球穿越其中較濃密區域，就會出現每小時數萬顆、甚至數十萬顆的「流星暴」情形。

天文館指出，獅子座流星雨在1966年和2001年都曾發生大爆發，但要再看到每小時百顆以上的盛況，可能要等到2031年。