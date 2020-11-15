「台灣郵輪」領航全球！藍色航道「危機成轉機」

2020的一場疫情，改變世界。台灣不僅是防疫模範生，觀光政策方面同樣超前佈署，交通部與業者攜手打造出疫後全球最長的藍色公路，「全球首航」也讓台灣成亮點，吸引東京、韓國、新加坡等鄰近國家媒體報導、業者遠道取經。業界普遍認為，疫情讓「台灣郵輪」被看見，未來很有機會吸引他國旅客來台體驗跳島航程，讓台灣郵輪觀光進入另一個新時代。

郵輪旅遊進入新時代，海上設施讓旅行更有樂趣。圖／雲頂郵輪提供

記者羅建怡／專題報導

從跳島到環島，雲頂郵輪旗下的「探索夢號」開航3個多月，不但讓世界看見台灣，也滿足了旅客對「旅行」的渴望，同時解決國旅爆棚的交通及住房需求；這海上商機，讓各縣市政府張手歡迎，所抵港口，首長親臨、美食禮品迎賓，即使平日出航，還是有8成的搭載率。

「探索夢號」的全球首航也得來不易，除了台灣防疫的好成績、政府單位協力，船公司也要捨得重金投資，像是為防疫重新裝修如調整空調、設置科技洗手機等，軟體部分如落實發燒篩檢、公共空間戴口罩、用餐配置梅花座、自助餐區改由專人服務，甚至配合規定，乘載量從1/3到1/2，等於服務人力倍增、遊客量需減半，種種設施與作為，才成就新世代的防疫郵輪。

雲頂郵輪表示，這套防疫規格標準受到國際矚目，為此舉辦研討會、發表專論，未來也將會是郵輪旅遊的新常規。

催生全球第一艘「防疫郵輪」，台灣國際郵輪協會理事長吳勛豐說，期待台灣郵輪朝三階段發展，一是現在進行的跳島與環島，二是「旅遊泡泡」帶來更多國際旅客來台體驗，最後能吸引更多國際郵輪登台，在海上看台灣，發現台灣之美。

郵輪環島成功啟航，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍說，一來是郵輪公司有意願、政策也配合；再則2017年至去年為止，台灣一直穩居亞洲郵輪客源市場的第二名，台灣人已熟悉郵輪旅行；三是台灣的天然資源豐富，每個離島、城市各有特色。

看好台灣郵輪市場發展，以在台首復航的郵輪品牌雲頂郵輪為例，不斷以新船、新航線，提供台灣旅客更多元的旅遊選擇，每年也透過物資的在地採購及補給，回饋台灣市場；除了經濟的實際貢獻，近期也與相關學術機構進行產學合作的規劃，期待透過專業人才的培育，讓郵輪產業鏈更加健全。

國立高雄餐旅大學教授劉喜臨表示，以高雄餐旅大學為例，每年學校約送出1,500名實習生到海外學習，在邊境管制時期，學生怎麼辦？與雲頂郵輪討論船上實習，除了郵輪服務的專業訓練，也能實際與國際接軌，了解國際認證的標準。

台灣國際郵輪協會理事長吳勛豐指出，郵輪行程最大特色即是一站式服務體驗，以探索夢號為例，不僅擁有多元異國餐飲，也具備豐富的娛樂選擇，包括最受親子客喜愛的海上滑水道、老少咸宜的歌舞表演，以及時下年輕人愛好的VR遊樂設備。此外，若想要一嘗博弈樂趣，也可於海上娛樂場小試身手。在國外疫情仍舊嚴峻的當下，跳島、環島郵輪提供了台灣民眾一項「類出國」體驗，緩解旅客因疫情無法赴海外旅遊的需求。