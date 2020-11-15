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中油：明天起汽、柴油調漲0.3元及0.2元
台灣中油公司宣布，自明（16）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升21.9元、95無鉛汽油每公升23.4元、98無鉛汽油每公升25.4元、超級柴油每公升19.2元。
中油表示，本週受德國輝瑞公司生產之COVID-19疫苗預防效果逾90%、美國10月失業率降幅優於預期等因素影響，國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶42.64美元，較前週39.05美元上漲3.59美元，台幣兌美元匯率升值0.073元，國內油價依公式計算漲幅為7.13%。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。
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