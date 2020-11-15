中油：明天起汽、柴油調漲0.3元及0.2元

許多人在逛夜市的時候，都會想來一支香甜的烤玉米，用炭火烤的香氣，配上刷在上面的醬汁，總讓人吃了欲罷不能，吃了還想再吃，但是價格部分總是很現實，價差很大，從1支50元到破百元的都有，日前有網友到夜市點了支烤玉米，想說招牌寫著「35元」就安心點下去，沒想到最後結帳被收了180元，其他人也笑說「盤子哥是你」。

2020-11-15 12:00