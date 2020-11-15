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夜市烤玉米寫35元被收180元！他看招牌嚇傻「魔鬼藏細節」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友到夜市買烤玉米被收了180元，他嚇壞看到招牌才發現是40公克35元，而不是原先認為的一支35元。 圖／ingimage
網友到夜市買烤玉米被收了180元，他嚇壞看到招牌才發現是40公克35元，而不是原先認為的一支35元。 圖／ingimage

許多人在逛夜市的時候，都會想來一支香甜的烤玉米，用炭火烤的香氣，配上刷在上面的醬汁，總讓人吃了欲罷不能，吃了還想再吃，但是價格部分總是很現實，價差很大，從1支50元到破百元的都有，日前有網友到夜市點了支烤玉米，想說招牌寫著「35元」就安心點下去，沒想到最後結帳被收了180元，其他人也笑說「盤子哥是你」。

網友在臉書「爆料公社」發文說，日前到了夜市買烤玉米，因為知道是秤重的，心裡多少都有準備，但他看到烤玉米招牌寫著大大的「35元」，於是就直接點下去，沒想到結帳的時候老闆跟他收了180元，結果才發現「魔鬼藏在細節裡」，是40公克35元，所以算下來一支烤玉米要價180元，讓他覺得超傻眼。

其他網友看到也說「有夠狠，一斤525元！」、「一斤600克，40克35元，換算下來一斤超過500的玉米，吃起來還真不知道是什麼滋味....」、「盤子哥是你！」、「一支5、60已經覺得很夭壽了，一支約180也太嚇人了！」、「我還買過210一支的烤玉米，害我都捨不得吃了」。

不過也有人認為這種手法見怪不怪，「就像是菜市場賣的招牌大大寫著『冰棒1元』、『西瓜10元』，但『魔鬼藏在細節裡』，總有幾個小到你以為是蒼蠅屎的小字躲在裡面『冰棒1(0)元』、『西瓜10元(/斤)』，說穿了，就是店家行銷的手法」。

但也有人覺得「其實180元中，大概有120元是攤位租金、人事成本和瓦斯錢，剩下的60元大概是成本價和醬料價吧！」、「烤玉米處理程序較麻煩，因此價格會比較高，大部分都是秤重賣，先問清楚，價格無法接受可以直接拒絕」。

先前也有務農人談到烤玉米賣多少才合理，表示烤玉米所用的多是傳統玉米，一顆種子不到五角，種植期間下兩次肥的成本大約3元，也會噴兩到三次的生物農藥成本約1元，估計總種植不計人力時間成本單棵約5元內，因此認為烤玉米一根不超過20元算是有良心，但也有其他網友認為他忘了算人力和烤玉米當下的時間成本。

玉米 夜市

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