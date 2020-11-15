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就是這個高氣壓 鄭明典：天氣轉為穩定且持續一段時間

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
高氣壓北側可能受西風帶擾動的影響，變化比較明顯。在台灣上空這一段相對持續不變，所以台灣的天氣也將轉為穩定而且會持續一段時間。圖／取自鄭明典臉書
高氣壓北側可能受西風帶擾動的影響，變化比較明顯。在台灣上空這一段相對持續不變，所以台灣的天氣也將轉為穩定而且會持續一段時間。圖／取自鄭明典臉書

「就是這個高氣壓」，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，台灣上空順時針旋轉的環流，所以是高氣壓，是穩定的天氣系統。高氣壓北側可能受西風帶擾動的影響，變化比較明顯。在台灣上空這一段相對持續不變，所以台灣的天氣也將轉為穩定而且會持續一段時間。

氣象局說，今天白天隨著東北風減弱，北台灣氣溫稍有回升，預計高溫回到26度左右，東台灣26、27度，中南部地區28、29度；水氣也隨之減少，清晨時中南部地區還有些雲、有飄些雨的機率，白天以後剩下東半部及中南部山區有零星的短暫雨，其餘地區恢復多雲到晴。

氣象局說，未來一周天氣趨於穩定，冷空氣影響比較限縮在更北方，台灣附近沒有顯著天氣系統，且風場漸轉東風、東南風，溫度有逐步回升的趨勢。

明天、周二水氣稍增，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其餘地區為多雲到晴。

周三至周六風場為偏東風，但水氣更少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨；高溫持續回升，白天感受溫暖，西半部地區可以來到29、30度，東半部也有27、28度，日夜溫差大。

22日至24日東北風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區轉為有局部短暫雨的天氣。

氣象局 高溫

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