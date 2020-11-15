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老人跌倒率高 物理治療師兩招教你評估長輩跌倒風險

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
衛生福利部桃園醫院物理治療師詹怡婷指出，老人具高跌倒風險，可用以下兩種方式評估跌倒風險因子，另外，更建議可陪伴老人在家進行登階運動，提升身體功能。圖／聯合報系資料照
衛生福利部桃園醫院物理治療師詹怡婷指出，老人具高跌倒風險，可用以下兩種方式評估跌倒風險因子，另外，更建議可陪伴老人在家進行登階運動，提升身體功能。圖／聯合報系資料照

家中若有長輩的要注意了，衛生福利部桃園醫院物理治療師詹怡婷指出，老人具高跌倒風險，可用以下兩種方式評估跌倒風險因子，另外，更建議可陪伴老人在家進行登階運動，提升身體功能。

詹怡婷表示，國民健康署於2017年曾做過「國民健康訪問調查」，提及65歲以上老人過去一年曾跌倒比例為六分之一，即每6名老人就有1名曾跌倒過，輕者皮肉受傷而重者可能會造成骨折或是腦部傷害，進而造成長期臥床甚至死亡。

老年人跌倒風險因子可以分成2類，詹怡婷解釋，「內在因子」因老化或疾病造成下肢肌肉無力、平衡能力不佳、感覺缺損、視力及聽力障礙，以及因失智造成認知功能衰退，容易忽視環境中的危害。

另外一個外在因子，為藥物的使用，如抗精神病藥物、麻醉止痛藥、抗憂鬱劑、抗焦慮藥、鎮定劑等，使用多種藥物可能增加暈眩、平衡失控等副作用，此外，不良環境，如地面不平與濕滑、光線不明亮、走道堆積雜物等，也會提高危險度。

詹怡婷說，可利用2個簡易測驗判斷家中長輩是否屬於高跌倒風險，第一種方法為5次坐到站測試，先雙手抱胸坐在椅子上，以最快且安全的速度連續執行5次坐到站，計時所需時間。若為60至69歲則所需時間應小於11.4秒；70至79歲應小於12.6秒；80至89歲則需小於14.8秒。

第二種方法則是開眼及閉眼單腳站立測試，以雙手叉腰或抱胸單腳站立，計時單腳站立時間，腳觸地、碰觸到支撐腳或手去扶旁邊物體即停止計時，最多至30秒。60至69歲開眼應站22.5 ± 8.6秒，閉眼為10.2 ± 8.6秒；70至79歳開眼為14.2 ± 9.3秒，閉眼是4.3 ± 3.0秒，若以上的2項測驗都不合格的話，代表有很高的跌倒風險。

詹怡婷也建議2項運動可讓長輩在家練習，第一種是雙腳併攏站立、腳跟貼腳尖、直線站立或單腳站立，3種放手不扶物站立之平衡訓練，難度依序增加，可先從雙腳併攏站立嘗試。若已可穩定站立，則可藉由雙手擺動或舉高，增加身體擾動，或是可站在軟墊上，利用不穩的平面來提升難度。

另一種練習方式則為登階運動，可利用家中階梯或是凳子，需固定於地板或放防滑墊，進行來回登階的運動，藉此增加心肺耐力、下肢肌力以及平衡能力，提升長者整體身體功能，降低跌倒風險，不過她提醒，這些運動皆需在家人陪同下執行，安全第一。

老年人 老化

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