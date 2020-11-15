兄弟2人相繼心肌梗塞發作 心導管手術成功保命

新竹縣一名45歲黃姓男子，日前到早餐店時突然不舒服、全身冒冷汗，隨即因劇烈胸痛而無力倒下，用餐民眾急忙協送醫，被送到急診即陷入昏迷喪失意識，緊急心電圖顯示為致命的心室顫動，電擊急救後暫時恢復意識，再由12導程的心電圖檢查，判定為急性冠心症的「急性心肌梗塞」；而數月前，黃男的哥哥也同樣發生急性心肌梗塞，所幸2人都順利搶救成功。

東元綜合醫院表示，因黃男情況危急、分秒必爭，但初步就醫的醫院因為沒有緊急心導管室救治服務，隨即啟動與東元綜合醫院轉診合作機制，東元第一時間接獲患者心電圖，同時召集急性冠心症緊急導管團隊待命，抵達東元後，團隊零時差的啟動心導管手術，在30分鐘內迅速完成心導管氣球擴張及支架置放手術，轉往加護病房觀察。

經醫師問診發現，黃男平時有抽菸和喝酒的習慣，飲食習慣偏鹹偏油，常喝含糖飲料少運動，因為工作在工廠上班，偶而需要搬重物等負重工作，病發前一晚甚至連續喝了6瓶啤酒，喝得比平常還醉，以為身體還硬朗，未料隔天突然發病。而黃男的哥哥幾個月前也同樣發生急性心肌梗塞，在東元完成急性冠心症導管手術之後順利出院。

心臟內科部長暨心導管中心主任張聖典表示，根據衛福部統計處公布去年國人十大死因，排行第二為心臟疾病，且十年來未從榜上移除，其中又以急性冠心症最為嚴重，是一種高致死率的心臟疾病，必須給予適當且及時的治療，在黃金時間內打通阻塞血管以及正確用藥，才能避免死亡和復發。

張聖典也指出，黃姓兄弟倆在半年內相繼發生急性心肌梗塞，像這樣有家族冠心病病史的族群要特別注意，尤其需避免抽菸的不良嗜好，並保持規律運動及健康飲食習慣。