高溫上看31度！ 吳德榮：典型秋老虎來了

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，梵高颱風略減弱，但仍為中度，繼續向西北西前進，預計中午前後颱風中心登陸越南北部，將伴隨強風豪雨。

今天中高雲將減弱消散，上午起各地逐漸轉為多雲時晴，陽光下各地明顯回暖；僅東北部仍有局部短暫雨的機率。北部18至29度、中部19至31度、南部20至31度、東部18至29度。

明天西半部多雲時晴，東半部仍有局部短暫雨；北台高溫亦升至30度左右。他說，周二至周五各地晴朗穩定、紫外線強，白天微熱早晚涼，高溫可達31度以上，為典型秋老虎的天氣。

周五晚有一小股微弱東北風南下，僅北海岸、東北部降雨機率略提高，對其他各地幾無影響；周六白天東北風減弱，迎風面恢復穩定，白天氣溫仍偏高。

吳德榮說，大西洋昨天又生成第30個熱帶氣旋（熱帶風暴或颶風），用盡了21個英文人名，再用到第9個希臘字母「IOTA約塔」，把史上最多紀錄再往前推進。今年除了因反聖嬰大西洋有較弱的垂直風切，另外熱帶大西洋亦有高海溫，皆為有利熱帶氣旋發展的背景條件；但為何數量會多到氣候平均值12個的2.5倍？進一步研究也不見得有確切答案。