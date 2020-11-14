音樂、舞蹈、社交處方箋 讓失智患者重拾往日歡顏

國內失智人口逐年增加，如何延緩惡化速度，提高生活品質，成為醫界努力目標，臨床發現，醫療、長照、博物館、藝文、教育、科技等跨學門領域的融合照護，有助於維持失智患者認知功能，包括，博物館處方箋、失智友善博物館、音樂會處方箋、舞蹈處方箋等社交處方箋，開啟失智患者記憶之窗。

台北市立聯合醫院14日舉辦「2020台北市失智整合服務成果發表會-失智整合服務之跨域融合新視野」，凝聚各方專家及學者致力於失智症相關的醫療服務及照護，建立創新價值的失智症照護模式，期望分享最新穎的科技及服務，為失智症相關醫療服務進一份心力。

台北市立聯合醫院副總院長璩大成表示，跨域融合的失智服務，逐漸被國際重視，從原來單一學科的跨專業合作，進展到跨學門領域的融合照護，善用新興科技，失智症也逐漸朝向跨學門領域的合作，共同建構多元、便利及友善的無障礙環境。

台北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良表示，失智症屬於不可逆的退化疾病，只要透過藥物延緩認知功能惡化速度，但研究發現，透過社交處方箋，也能達到類似效果，例如，音樂會處方箋、舞蹈處方箋、歌唱處方箋，建議家屬幫失智長者找出最佳的社交處方簽，陪同參與。

下午則有三大場次，針對「防走失策略及高齡暨失智友善賣場分享」邀請到「台北市政府衛生局健康管理科」林夢蕙科長及「國立台北護理健康大學資訊管理系暨研究所」洪論評教授擔任座長，主講關於防走失定位科技高齡計失智友善賣場等失智者生活相關便利服務；『智在台北 憶起幸福』-社區資源好康篇」則邀請到「長庚科技大學高齡暨健康照護管理研究所」黃惠玲副教授擔任座長，由台北市衛生局長照科帶領八區失智中心教導如何發掘各區公、私協力在地的失智好康、照護資源。

此外，邀請到設計參與〈109年國際失智症月展覽｜歡迎來到我的腦！共度一場陪伴失智的創齡旅程！〉的策展人周妮萱、展場空間設計師周峻吉、攝影師沈暐翃、聲音藝術家鄭琬菁攜手分享策展理念，以及如何透過「創意參與」和「藝術創齡」的設計規劃，從失智者的視角展現他們內心的覺察感知，同時也呈現陪伴失智的路上，展覽如何重新詮釋「我們都是人，沒有不一樣」的團隊氛圍。

最後由成大附設醫院失智症中心主任白明奇、台灣失智症協會湯麗玉秘書長、台北市立聯合醫院忠孝院區郭麗琳醫務長、長庚醫院失智症中心徐文俊主任、台北市立聯合醫院社工室楊君宜主任分享創新失智服務方案。

璩大成說，在以人為本的基礎下，台北市立聯合醫院失智症中心提供失智症者照護，期許每位失智症者都應該享有尊嚴、被尊重、具自主能力、平等平權等權利。