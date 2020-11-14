虛報健保樣態多！矯正牙齒、塗氟、打疫苗、健檢都有

因口罩實名制，逾500萬人下載「全民健保行動快易通」並登入「健康存摺」，平均每5人就有1人。今年因健康存摺發現不實申報案件高達四成，已幫健保追回超過百萬元。

根據統計，今年確定違規的案件以西醫診所最多，其次是牙醫、醫院、藥局，有的民眾根本沒就醫，有的是民眾自費就醫、接受預防保健或為了換取贈品，健保卡一刷就被虛報費用。

健保署違規查處室副組長蕫玉芸表示，健保署立案進行查核的疑似案件中，因查閱健康存摺而來的檢舉案，比重逐年翻倍。2018年只有9件，占11%，2019年32件，占20%。今年截至10月23日，已有56件，占比高達38%，其中14件確定違規，已幫健保追回125萬元，其餘案件還在調查中。

蕫玉芸指出，今年因健康存摺而查獲違規的14件裡面，西醫診所有7件（不分科3件、婦產科2件、內科及家醫科各1件）、牙醫4件、醫院2件、藥局1件。

違規案件最常見樣態有三種：

一、民眾未就醫，但可能申請診斷證明、病歷影本、領口罩，或院所告知可以「刷卡換物」，為了得到免費維他命、痠痛貼布，民眾就交出了健保卡。今年民眾透過健康存摺發現此類案件而檢舉有6件，查處追扣五萬元。

二、民眾自費就醫，例如接種疫苗、兒童牙齒塗氟、矯正，卻被申報疾病和治療費用。今年民眾透過健康存摺發現此類案件而檢舉有6件，以牙齒矯正卻被捏造補牙、洗牙最常見，查處追扣61萬元。

第、民眾有就醫，卻從健康存摺發現被虛報其他疾病診斷和治療費用，以婦產科為例，有些民眾並未接受內診，卻發現被申報內診費用、診斷陰道炎。這有2件，查處追扣59萬元。

其他透過健康存摺檢舉，尚在調查中的違規樣態，包括家人代為領藥卻被申報醫療費用有4件，健康檢查、美容減重、疫苗接種等自費就醫卻被多申報費用有19件；沒檢查、沒領藥，卻被申報費用12件；醫療機構說可提供免費藥品或諮詢服務，卻藉機刷健保卡申請醫療費用，這也有3件。