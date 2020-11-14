健康存摺紀錄自己看 民眾揪出賣口罩卻虛報看診領藥

今年四月國內外疫情嚴峻，新北市有熱心保險業務自願幫客戶買口罩，收走十幾個人的健保卡，放在新北某藥局。買口罩的保戶透過健康存摺發現，明明沒就醫卻被申報診療費和藥費，由於保戶們彼此認識，大家口耳相傳後各自確認，該藥局及其特約診所在短時間內就被15個人檢舉，經健保署查獲不法。

健保署台北業務組組長劉玉娟表示，此案經半年多擴大訪查，確認有23位民眾並未看診，卻被申報了胃痛等輕症診療費及藥費。台北業務組上月已發函給上述診所及藥局，停約處分兩個月，即兩個月不得請領健保費用，民眾只能自費就醫，另外也追回虛報的醫療費用一萬多點。

健保署違規查處室副組長蕫玉芸表示，「虛報」就是以不正當的行為，用虛偽的證明報告或陳述，申報醫療費用。因上述案件，健保署已於上月發函藥師公會全國聯合會，希望全聯會提醒會員自律，若已有虛報，應盡速更正申報內容。

民眾透過健康存摺雖然可以發現疑似不法，但若非上述案例有一整群人壯膽，民眾單槍匹馬不一定敢檢舉，擔心曝光身份、造成醫病關係惡化、就醫困難。

李小姐今年做子宮頸頸抹片，發現被申報了無月經診斷、驗孕、塞劑、軟膏費用，幾位女同事在其他診所做抹片也發現一樣的情形。周小姐腳傷去復健，明明只做電療熱敷，卻被申報了運動治療、姿勢訓練。但她們都很擔心檢舉會曝光身份，打壞醫病關係。

蕫玉芸表示，民眾檢舉如果完全匿名、不留聯絡資料，調查的難度會太高，建議民眾檢舉還是要具名，盡量提供收據、藥單藥袋等證據，並且具名、詳述檢舉內容。若不想曝光身份可以提出來，健保署及分區業務組所採取的調查方法，都可以將檢舉人身份完全保密。

上述被檢與醫療院所和藥局如有不服，可在一個月內申覆。待移送司法，偽造文書或詐欺等相關刑責確定後，健保署再依健保法第81條，視其情節輕重決定罰鍰。初犯罰鍰可能依照虛報醫療費用乘上兩倍，情節重大累犯最高可處以20倍罰鍰。