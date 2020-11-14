穿雨衣也要看！優人神鼓宜蘭明池演出感動人心 今年落羽松最佳觀賞時間曝光

近日氣溫轉涼、陰雨綿綿，不過國人遊玩興致卻無減少，有「台灣阿爾卑斯山」美名的明池森林遊樂區今年特別邀請優人神鼓表演，吸引大批民眾前來觀賞，儘管天公不作美，觀眾還是穿著雨衣，享受在山林間的鐘鼓之樂。

力麗觀光連鎖飯店集團今年特地邀請優人神鼓，於11月12日至15日期間，在宜蘭明池水劇場舉辦《聽海之心》表演，票價為2000元至3500元不等，雖然現場天空飄著雨，表演者與觀眾都得全程穿著雨衣，但能充份感受到觀眾聚精會神的聆聽優人神鼓的美妙音樂，蒙蒙细雨間飄來的山嵐霧氣也別有一番風味，配上沉穩的鼓聲在山林間繚繞，就像音樂與大自然融合的一場聖禮。

另外，往年11月中是落羽松轉紅的時期，但今年落羽松轉紅來的晚，據工作人員表示，明池已經下了一個月的雨，雖然少了顏色的變化，但優人神鼓的表演依然出色，鼓手聽著自己的呼吸，跟著節奏，在雨中擊鼓、奔湧、迴旋、煙雨雲霧千變萬化，鼓手卻無一絲一毫的散亂。

力麗觀光董事長蔡宗易表示，以往11月中旬是落羽松的最佳觀賞時期，但今年受到氣候影響，轉紅速度較慢，目前僅有3成左右開始變色，預估月底將會是最佳欣賞時刻，因此想觀賞美麗的落羽松秋景的民眾得再等等。