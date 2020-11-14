高醫助無血緣嬤救孫眼 盼赴日醫療不卡關

高雄市3歲多男童罹患視網膜母細胞瘤，如今又因癌細胞擴散面臨雙目失明風險。男童在沒有血緣的阿嬤奔走下盼赴日診治，高雄市長陳其邁也指示社會局介入減輕家屬龐大醫療負擔。

媒體報導，男童4個月大就罹患視網膜母細胞瘤，經就醫摘除左眼，後來裝上義眼，不幸的是近期又被診斷出右眼也有癌細胞擴散。高醫醫師協助聯繫赴日治療，卻因經費及疫情影響簽證恐卡關。

由於男童病況緊急，陳其邁得知後隨即交代社會局關懷提供協助，以及尋找社會資源助減輕龐大醫療負擔，早日赴日治療。目前社工協助關懷，接獲各界關懷款項近新台幣18萬元，如民眾有捐助意願，可聯繫社會局。另外，行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞、外交部南部辦事處長莊恆盛也都允諾專案協助讓孩子儘快赴日就醫。

一直為男童醫療的高雄醫學院附設中和醫院小兒血液腫瘤科醫師廖優美最了解男童病情變化，一直以來視病如親，由於不捨孩子右眼癌細胞擴散恐陷入雙眼失明絕境，陪同孩子南北奔波，歷經50多次化、放療。

她今天接受記者聯訪談到男童目前病況，日本有最新局部放射線治療「小線源」，國內因為案例少，且涉及法規等目前無此醫材，日籍醫生鈴木茂伸同意為男童醫療，於是居間聯絡。不過，約400萬元日幣的醫療費用，另外受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，赴日簽證問題盼能透過專案協助解決。

依社會局了解，男童是家中獨子，與阿公、阿公的女友，以及從事工程下包的父親同住。男童「阿嬤」潘育宜接受中央社記者電話訪問指出，日籍醫生安排12月21日讓男童住院，預計5天治療出院。

被問到為男童奔走守護孩子的右眼，尤其與孩子又無血緣關係，潘育宜說，為了留住孫子未來的人生有一線光明，有了眼睛才能自主。面對逾百萬元醫療費缺口的問題，家人們仍繼續努力籌措。