快訊

拜登勝出對陸政策將「撥亂反正」？ 美媒：空想

淡水私大傳墜樓 男大生卡一樓木棧道骨折送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高醫助無血緣嬤救孫眼 盼赴日醫療不卡關

中央社 / 高雄14日電
男童在沒有血緣的阿嬤奔走下盼赴日診治，高雄市長陳其邁也指示社會局介入減輕家屬龐大醫療負擔。 聯合報記者王昭月／攝影
男童在沒有血緣的阿嬤奔走下盼赴日診治，高雄市長陳其邁也指示社會局介入減輕家屬龐大醫療負擔。 聯合報記者王昭月／攝影

高雄市3歲多男童罹患視網膜母細胞瘤，如今又因癌細胞擴散面臨雙目失明風險。男童在沒有血緣的阿嬤奔走下盼赴日診治，高雄市長陳其邁也指示社會局介入減輕家屬龐大醫療負擔。

媒體報導，男童4個月大就罹患視網膜母細胞瘤，經就醫摘除左眼，後來裝上義眼，不幸的是近期又被診斷出右眼也有癌細胞擴散。高醫醫師協助聯繫赴日治療，卻因經費及疫情影響簽證恐卡關。

由於男童病況緊急，陳其邁得知後隨即交代社會局關懷提供協助，以及尋找社會資源助減輕龐大醫療負擔，早日赴日治療。目前社工協助關懷，接獲各界關懷款項近新台幣18萬元，如民眾有捐助意願，可聯繫社會局。另外，行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞、外交部南部辦事處長莊恆盛也都允諾專案協助讓孩子儘快赴日就醫。

一直為男童醫療的高雄醫學院附設中和醫院小兒血液腫瘤科醫師廖優美最了解男童病情變化，一直以來視病如親，由於不捨孩子右眼癌細胞擴散恐陷入雙眼失明絕境，陪同孩子南北奔波，歷經50多次化、放療。

她今天接受記者聯訪談到男童目前病況，日本有最新局部放射線治療「小線源」，國內因為案例少，且涉及法規等目前無此醫材，日籍醫生鈴木茂伸同意為男童醫療，於是居間聯絡。不過，約400萬元日幣的醫療費用，另外受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，赴日簽證問題盼能透過專案協助解決。

依社會局了解，男童是家中獨子，與阿公、阿公的女友，以及從事工程下包的父親同住。男童「阿嬤」潘育宜接受中央社記者電話訪問指出，日籍醫生安排12月21日讓男童住院，預計5天治療出院。

被問到為男童奔走守護孩子的右眼，尤其與孩子又無血緣關係，潘育宜說，為了留住孫子未來的人生有一線光明，有了眼睛才能自主。面對逾百萬元醫療費缺口的問題，家人們仍繼續努力籌措。

癌細胞 疫情

延伸閱讀

牽線國巨投資高雄 陳其邁允備足水電地待再加碼

丁怡銘掀牛肉麵風暴 陳其邁：發言要忠於事實不要犯錯

高市中區資收廠 5年內停燒垃圾

藍營議會黨團籲市府拒瘦肉精 陳其邁：尊重中央

相關新聞

吃西藥冬令進補要注意！有些中西藥材相遇易嚴重後遺症

天氣漸冷，許多民眾喜歡冬天吃藥膳食補，像是添加許多中藥材的四物雞、當歸鴨、藥燉排骨等，但這些日常食補可能影響我們服用的西...

高醫助無血緣嬤救孫眼 盼赴日醫療不卡關

高雄市3歲多男童罹患視網膜母細胞瘤，如今又因癌細胞擴散面臨雙目失明風險。男童在沒有血緣的阿嬤奔走下盼赴日診治，高雄市長陳...

沒維修設備卻要修新區間車？ 台鐵基層高層看法不同調

斥資253億、被譽為「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，首批新車10月24日抵台，不過維修能量卻出現疑慮。據...

東北風減弱 氣溫15日起漸回升有機會達30度

中央氣象局表示，15日起東北風減弱，氣溫逐漸回升，未來一週都是屬於較穩定的天氣型態，高溫有機會來到攝氏30度以上

書籍折扣戰風波 朱宥勳：提升閱讀並反思實體價值

台灣大型電商平台在雙11購物節以書籍打折扣戰，掀起獨立書店的串連抗議。作家朱宥勳今天表示，應關注如何提升台灣社會願意親近...

天氣型態偏暖少雨 氣象專家：對水情相當不利

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁指出，梵高颱風通過菲律賓造成不小災害後，逐漸趨向越南，雖...

台鐵區間車南港站傳3次爆炸聲 乘客：看見火光太恐怖了

基隆市一名擔任教職的陳姓市民，今天上午搭區間車到南港要轉搭高鐵，他在臉書貼文說，在台鐵區間車上，在快進南港站時出現了3次...

讓人一秒就戀愛！盤點5大深藏不露的「超有才」直播主

現在人才輩出競爭激烈的情況下，各個直播主可謂十八般武藝樣樣精通，除了擁有讓人一秒戀愛的甜美長相，更是身懷絕技

吃不胖真的很痛苦啊！就算「不擇手段」也要變胖的10個方法

當大家都在討論自己是「胖之呼吸」，連呼吸都會胖的時候，總會有一種人跳出來說自己煩惱卻是吃不胖，飽受大家一頓白眼。然而許多人真有這樣的煩惱，尤其是男生，身形單薄讓人看起來很不可靠，但怎麼吃都不會胖的時候也是很痛苦

學生輕生事件頻傳 掌握求救訊號3撇步防憾事

近日校園發生多起輕生事件，諮商心理師強調，有自殺意念者常說出活著沒意義等話，或將心愛物品送人，都是重要求救訊號，身旁親友...

用「嘴巴」支持田寮洋 友善野鳥飯包17日起限量開賣

為推廣友善農業，新北市農業局及人禾環境倫理發展基金會合作，在11月17日至23日期間，在福隆火車站辦理田寮洋友善農產活動...

北北基宜大雨特報！ 各地零星短暫雨

中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

熱門新聞

獨／賀！「2020世界50間最佳咖啡館」第一名在台灣

愛犬半夜異常吠叫 媽出房門見「虐心一幕」淚崩：牠其實都懂

女友懷孕！男驚「交往11年沒性事」仍願娶 網嘆：工具人代表

大雨特報！ 吳德榮：下周二起秋老虎高溫上看31度

台鐵區間車南港站傳3次爆炸聲 乘客：看見火光太恐怖了

「我快要撐不住了」焦慮年代的急救包！給身陷地獄的你

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。